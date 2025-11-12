LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Padre e hijo se abrazan después de la final del Cuatro y medio navarro. Sonia Tercero
Pelota

En el nombre del padre

Javier Zabala cuenta con su progenitor en la silla durante el campeonato del Cuatro y medio. Una unión que prospera partido a partido

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

Javier Zabala finaliza un tanto en el torneo del Cuatro y medio y se sienta en la silla para coger aire. Resopla y se refresca ... con un trago de agua. A su lado Javier Zabala (padre) le da consejos con esa mano izquierda y con ese cariño que solo un padre le puede dar a un hijo. Aunque sea para corregirle, pero siempre con esa tela de araña invisible e indestructible que une a los que son sangre de tu sangre.

