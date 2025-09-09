Malestar con la programación de partidos

Extraño. Incluso con cierto malestar. Las últimas fechas no han gustado a algunos pelotaris, aunque el silencio es absoluto. Verano muy cargado de partidos, como ... no podía ser de otra manera, pero las ultimas programaciones han hecho que a más de uno se le escape un gesto de desaprobación. El viernes se juegan las semifinales del Masters, pero un día antes Jon Mariezkurrena y José Javier Zabaleta están citados en Fuenterrabía, con lo que ambos llegarán al día siguiente condicionados por la tarde anterior.

El Masters es el gran torneo del verano por parejas más allá de las grandes ferias, y las menos grandes. Incluso se establecen dos categorías para dar cabida a más pelotaris y, por extensión, para ofrecer más partidos. No siempre coinciden las dos categorías en el mismo festival.

Jon Makiezkurrena llegará a la semifinal con unas pocas horas de descanso. Elodi y Albisu, con siete días

Así. en el estelar del jueves por la tarde en la localidad guipuzcoana. Mariezkurrena jugará con Larrazabal, que se suma al partido, con Peio Etxeberria y Zabaleta como adversarios. Un día después, en el Navarra Arena Mariezkurrena abre el festival, la primera semifinal, junto a Javi Zabala, frente a Elordi y Albisu. Ambos llegarán a este compromiso con siete días de descanso, ya que jugaron por última vez el pasado viernes el Lequeitio. En el caso de Zabala, jugará junto a Jaka la segunda semifinal, en la que también están Altuna e Imaz. El delantero de Amézqueta jugará dos días antes en Ordizia, junto a Rezusta. Festival en el que entra Rubén Salaverri como zaguero de Senar.

El delantero riojano tiene posible cita un día después, el sábado, en Alsasua, pero para ese momento la semifinal será historia. Posible, porque Aspe debe decidir entre Zabala y Elordi como compañero de Rezusta, que abrirá la tarde ante Ezkurdia y Martija. Será el prólogo a la final del Masters Serie B, en el que Darío tiene la opción de alzarse con el título junto a Eskiroz tras un gran torneo, aunque aún queda dar el paso más difícil.

Zabaleta afronta su semifinal del Masters, la segunda de este viernes, en similar situación de la de su paisano

Si Zabala juega en Altsasu, su próxima será en la final del Masters, el 14 de septiembre, siempre y cuando gane este viernes. Y si no, su primer partido programado es el día 22, ya en la feria de San Mateo. Darío Gómez, por su parte, tiene compromiso el 16 en Bermeo, tres días después de la final, y el día 20, en la segunda jornada matea.