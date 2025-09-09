LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala mira hacia la grada tras jugar en el Navarra Arena. Sonia Tercero
Pelota

Malestar con la programación de partidos

Mariezkurrena, que pugna junto a Zabala por la final del Masters, jugará unas horas antes de su semifinal en Fuenterrabía; Zabala repetirá la misma historia

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:39

Extraño. Incluso con cierto malestar. Las últimas fechas no han gustado a algunos pelotaris, aunque el silencio es absoluto. Verano muy cargado de partidos, como ... no podía ser de otra manera, pero las ultimas programaciones han hecho que a más de uno se le escape un gesto de desaprobación. El viernes se juegan las semifinales del Masters, pero un día antes Jon Mariezkurrena y José Javier Zabaleta están citados en Fuenterrabía, con lo que ambos llegarán al día siguiente condicionados por la tarde anterior.

