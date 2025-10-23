Loza se despide de la pelota aficionada con un festival en Baños de Río Tobía, mañana viernes

Van transcurriendo los días y el riojano Carmelo Loza apura sus días para debutar como profesional en las órdenes de la empresa eibarresa Aspe ... después de una espera que se ha hecho un poco larga. El zaguero bañejo se convertirá de esta manera en el cuarto pelotari riojano en activo, uniéndose a Darío Gómez, Rubén Salaverri y Javier Zabala.

El debut será el 15 de noviembre en su pueblo, en Baños de Río Tobía, en el frontón Barberito I. Loza está cuidando con mimo ese estreno y será todo un acontecimiento en el pueblo.

Hasta ese momento, en Baños se ha organizado un festival de pelota para este viernes (20.00 horas) en el frontón Barberito I que servirá como despedida de Carmelo Loza de la pelota aficionada.

El festival está compuesto por dos partidos de parejas y empezarán Koldo y A. Moreno contra Olave y Aitor Lara. Y a continuación, en el estelar de la noche, Cestau y el homenajeado Carmelo Loza se enfrentarán a Merino II y Lerena.

Las entradas costarán cinco euros y los menores de 14 años y los pelotaris del club entrarán gratis.