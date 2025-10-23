LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmelo Loza, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

Loza se despide de la pelota aficionada con un festival en Baños de Río Tobía, mañana viernes

El debut será el 15 de noviembre en su pueblo, en Baños de Río Tobía, en el frontón Barberito I

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:51

Comenta

Van transcurriendo los días y el riojano Carmelo Loza apura sus días para debutar como profesional en las órdenes de la empresa eibarresa Aspe ... después de una espera que se ha hecho un poco larga. El zaguero bañejo se convertirá de esta manera en el cuarto pelotari riojano en activo, uniéndose a Darío Gómez, Rubén Salaverri y Javier Zabala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  2. 2 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Detenidas dos personas en Logroño por el robo de 1.200 litros de gasoil en camiones y depósitos
  5. 5 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  6. 6

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  7. 7 La Plataforma para la Salud Pública solicita información a la Consejería sobre el servicio de Radiología
  8. 8

    Zabala, a semifinales del Cuatro y medio por la lesión de Altuna
  9. 9

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  10. 10

    El ámbito sanitario y el empresarial de La Rioja apoyan acabar con el cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Loza se despide de la pelota aficionada con un festival en Baños de Río Tobía, mañana viernes

Loza se despide de la pelota aficionada con un festival en Baños de Río Tobía, mañana viernes