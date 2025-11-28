Javier Zabala y Peio Etxeberria se vuelven a encontrar

Javier Zabala contra Peio Etxeberria. Puede convertirse en un clásico de la pelota durante los próximos años. El navarro y el riojano cuentan ... con 28 años, menos de tres semanas mayor el logroñés, y se han ganado ser habituales en los torneos más importantes.

Hace escasas fechas, el pelotari de Cenoz le ganaba a Zabala la final del Cuatro y medio en el Bizkaia de Bilbao. Este viernes protagonizan el partido estelar del festival de Basauri, el primero de los choques de la segunda jornada del Campeonato de Parejas.

Queda muchísima liguilla como para afirmar que este partido es decisivo, pero es evidente que tanto Peio Etxeberria y Beñat Rezusta como Javier Zabala y Julen Martija lo consideran importante tras caer en la jornada inaugural del torneo.

El logroñés y el de Echeverri querrán dejar atrás cuanto antes el tropiezo inicial sufrido en Beasáin ante Elordi y Zabaleta (22-13).

Más dolorosa fue la derrota sufrida por la pareja navarra el pasado fin de semana. Etxeberria y Rezusta se quedaron en cinco en la exhibición de Altuna III junto a Ezkurdia en el retorno de los grandes torneos del frontón Adarraga de Logroño.

No será Javier Zabala el único representante riojano en la localidad vizcaína. En el duelo que abrirá el festival en Basauri, Salaverri II acompaña a Peña II en el encuentro ante Zubizarreta III y Aranguren. El fuenmayorense tampoco pudo sumar un triunfo en la primera jornada del torneo de Segunda ante Senar y Ugartemendia (14-22). Sus rivales tampoco tuvieron el inicio deseado y perdieron ante Amiano y Eskiroz (18-22).

Los otros representantes riojanos en el Parejas de Segunda tienen que esperar al domingo para disputar el segundo encuentro del campeonato. Darío Gómez y Carmelo Loza juegan en el Astelena de Eibar ante Rekalde y Bikuña. El pelaire y el bañejo persiguen seguir con la buena línea marcada en Logroño, en donde se impusieron a Salaberria y Gaskue por 22-12.

Sus rivales en el frontón eibarrés fueron superados en Mondragón por Murua y Gabirondo por un claro 22-9.