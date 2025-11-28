LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala y Etxeberria, en la final del Cuatro y medio en el Bizkaia de Bilbao. Juan Marín
Pelota

Javier Zabala y Peio Etxeberria se vuelven a encontrar

El riojano y el navarro se miden por primera vez tras la final del Cuatro y medio, esta vez en el Campeonato de Parejas y tras caer en la primera jornada

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

Javier Zabala contra Peio Etxeberria. Puede convertirse en un clásico de la pelota durante los próximos años. El navarro y el riojano cuentan ... con 28 años, menos de tres semanas mayor el logroñés, y se han ganado ser habituales en los torneos más importantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

