Peio Etxeberria remata de volea ante la mirada de Ezkurdia , ayer en Elizondo. Jesús Garzaron
Pelota

Javier Zabala se medirá a Ezkurdia en semifinales del Cuatro y medio

El de Arbizu cayó con claridad ante Peio Etxeberria, que pasa como primero de grupo y confirma el pleno de Aspe

Bruno Parcero

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:18

Si esta tercera y última jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio había quedado deslucida por la lesión de Altuna ... III que clasificó automáticamente a Javier Zabala para semifinales, el duelo de ayer en Elizondo la afeó un poco más si cabe porque Peio Etxeberria no dio opción a Ezkurdia y se impuso con enorme autoridad por 10-22, provocando que el posterior duelo nocturno entre Jaka y Larrazabal en Tafalla careciera de trascendencia y que Aspe cope las semifinales con cuatro pelotaris como ya hiciera en 2022. Así que lo que apuntaba a ser un emocionante enfrentamiento entre Ezkurdia y Peio Etxeberria por el nivel ofrecido por ambos y por los precedentes, en realidad fue un paseo para el de Zenoz. Con este resultado, Etxeberria lidera su grupo por delante del de Arbizu, al no alcanzar este el cartón 14, y los cruces de semifinales serán Zabala-Ezkurdia y Etxeberria-Altuna.

