Javier Zabala se medirá a Ezkurdia en semifinales del Cuatro y medio

Si esta tercera y última jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio había quedado deslucida por la lesión de Altuna ... III que clasificó automáticamente a Javier Zabala para semifinales, el duelo de ayer en Elizondo la afeó un poco más si cabe porque Peio Etxeberria no dio opción a Ezkurdia y se impuso con enorme autoridad por 10-22, provocando que el posterior duelo nocturno entre Jaka y Larrazabal en Tafalla careciera de trascendencia y que Aspe cope las semifinales con cuatro pelotaris como ya hiciera en 2022. Así que lo que apuntaba a ser un emocionante enfrentamiento entre Ezkurdia y Peio Etxeberria por el nivel ofrecido por ambos y por los precedentes, en realidad fue un paseo para el de Zenoz. Con este resultado, Etxeberria lidera su grupo por delante del de Arbizu, al no alcanzar este el cartón 14, y los cruces de semifinales serán Zabala-Ezkurdia y Etxeberria-Altuna.

Las semis se disputarán el próximo fin de semana en el Ogueta y en el c y, aunque las empresas aún no han decidido dónde se jugará cada una de ellas, todo apunta a que el Peio Etxeberria-Altuna III se irá a San Sebastián mientras que Zabala se medirá a Ezkurdia en tierras alavesas.

La tensión competitiva, siempre que no agarrote por su exceso, es fundamental en partidos de este nivel y a nadie se le escapa que la que debía tener Ezkurdia no era la misma que la de Peio Etxeberria. El colchón del que disponía el de Arbizu ofrece tranquilidad, también es cierto que ganada a pulso en las dos primeras jornadas, mientras que su rival no tenía red. Quizás ahí haya que encontrar la explicación a la diferencia que se vio en la cancha entre uno y otro pelotari.

Porque mientras Peio Etxeberria salió con la determinación que requieren este tipo de enfrentamientos, a Ezkurdia se le vio con cierta lentitud sobre una cancha de por sí bastante rápida. Tampoco la velocidad de la pelota fue la misma. Los remates del de Zenotz llevaban veneno, mientras que los de su rival apenas le hacían daño. De hecho, las pocas veces que el triple campeón de la distancia pudo disfrutar del saque, ni tan siquiera pudo dominar porque Peio enseguida recuperaba la iniciativa para acabar llevándose un duelo que resultó desigual.