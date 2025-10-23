Javier Zabala espera con tranquilidad a su rival en la semifinal del Cuatro y medio

Lo que iba a ser un todo o nada en el Beotibar de Tolosa se ha convertido en un plácido fin de semana para Javier ... Zabala. El riojano debía ganar a Jokin Altuna para seguir vivo en el torneo del Cuatro y medio

La baja del amezquetarra por una tendinopatía, conocida el jueves, la resolvió el juez de la competición con un 0-22 que deja al logroñés primero del Grupo A en la liguilla de cuartos de final pase lo que pase en el otro choque entre Peña y Bakaikoa, que se juega el domingo en Bilbao.

Zabala, por tanto, afronta con tranquilidad el desenlace del Grupo B para conocer quién será segundo. Ezkurdia y Peio Etxeberria juegan esta tarde en el frontón Baztán de Elizondo (se podrá ver por EiTB), mientras que Jaka y Larrazabal lo harán esta noche en el Ereta de Tafalla.

El de Arbizu ha ganado los dos partidos previos, mientras que el de Cenoz y el de Lizarza han acumulado un triunfo y una derrota. Larrazabal es el único que no ha sumado, pero todavía tiene posibilidades de alcanzar las semifinales en un triple empate a una victoria.

Las semifinales se disputarán la próxima semana. La primera de ellas tendrá lugar el primer día de noviembre en el Ogueta de Vitoria, mientras que la segunda se disputará el domingo 2 en el Atano III donostiarra.

A falta de la participación de Javier Zabala, dos riojanos estarán en los festivales de este fin de semana.

Darío, que se ha convertido en un habitual en los partidos que acompañan a los correspondientes a los del torneo, en principio estaba anunciado en Elizondo para acompañar a Zabaleta contra Zubizarreta III y Mariezkurrena II en el choque que cierra la tarde. Sin embargo, el palaire jugará finalmente en Tafalla con el fuenmayorense Rubén Salaverri frente a Alberdi II y Gabirondo.