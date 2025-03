Iparralde no puede jugar contra La Rioja y prolonga el sainete del GRABNI

El sainete en el que se ha convertido la gestión del GRABNI por parte de la Federación Vasca vivió ayer un nuevo capítulo. Si el ... jueves por la noche la Riojana recibió la invitación para participar en el torneo aficionado –una decisión en consonancia a la que la Internacional tomó en relación con la Española–, ayer la Federación Riojana contestó positivamente.

Una vez que la territorial que preside Juanjo Belmonte «decidió de forma unánime que nuestros deportistas practiquen en el GRABNI para defender el interés de los pelotaris riojanos», cuál fue sorpresa al enterarse de que tampoco podrá jugar la segunda jornada.

En un comunicado, la Riojana recuerda que «ha mantenido en todo momento una firme postura de defensa de los intereses de nuestros pelotaris a pesar de las presiones recibidas».

Y es que este fin de semana el calendario del torneo programa un duelo La Rioja-Iparralde. Pero como todos estos movimientos de última hora se sucedieron el jueves por la noche y el viernes por la mañana, en Iparralde ya habían dado por hecho que esa jornada se iba a suspender. Por ese motivo sus deportistas ya se habían comprometido con otras citas.

De esta manera, como explica el comunicado emitido por la Federación Vasca, «la Federación Riojana de Pelota podrá recuperar las dos primeras jornadas del campeonato, que no se han podido disputar. La primera jornada, frente a la Federación Vizcaína, no pudo celebrarse la semana pasada. La segunda jornada, prevista contra Iparralde, no se disputará esta semana ya que la Federación de Iparralde ha comunicado que no puede completar su equipo con tan poco margen de tiempo».

La idea es que ambas jornadas se disputen antes del próximo domingo 13 de abril, fecha de finalización de la primera fase de liga de torneo.