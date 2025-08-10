Gutiérrez y Bernaola mandan en Tricio

Luismi Cámara Logroño Domingo, 10 de agosto 2025, 08:35 Comenta Compartir

Segunda jornada del III Torneo Cuna de Pelotaris y segundo lleno en el frontón Titín III de Tricio.

De nuevo, el último partido fue el más esperado después de otros tres partidos muy interesantes. En principio era un partido para decidirse en los últimos tantos, con los perdedores cercanos al 22. Sin embargo fueron Gutiérrez y Bernaola los que dominaron con claridad a Lerena y Canseco por 22-12. Se notó la falta de un Canseco en proceso de recuperación y un Lerena intermitente para una actuación conjunta que dejó demasiados errores ante el vigente campeón y un Gutiérrez que parece sentirse muy cómo cuando juega en el recinto deportivo caracolero.

En el resto de partidos, César y Benito ganaron a Estebas y Mateo por 16-15. Colás IV y Colás IIIcayeron ante Ansola y Ramos por 9-16. y en el tercer duelo de la tarde, Nazábal y Salinas doblegaron con claridad a Paraguayo y Okiñena por 9-22.

Temas

Tricio