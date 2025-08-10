LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El frontón caracolero volvió a llenarse. C. Muntión
Pelota

Gutiérrez y Bernaola mandan en Tricio

Segunda jornada del III Torneo Cuna de Pelotaris y segundo lleno en el frontón Titín III de Tricio

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:35

Segunda jornada del III Torneo Cuna de Pelotaris y segundo lleno en el frontón Titín III de Tricio.

De nuevo, el último partido fue el más esperado después de otros tres partidos muy interesantes. En principio era un partido para decidirse en los últimos tantos, con los perdedores cercanos al 22. Sin embargo fueron Gutiérrez y Bernaola los que dominaron con claridad a Lerena y Canseco por 22-12. Se notó la falta de un Canseco en proceso de recuperación y un Lerena intermitente para una actuación conjunta que dejó demasiados errores ante el vigente campeón y un Gutiérrez que parece sentirse muy cómo cuando juega en el recinto deportivo caracolero.

En el resto de partidos, César y Benito ganaron a Estebas y Mateo por 16-15. Colás IV y Colás IIIcayeron ante Ansola y Ramos por 9-16. y en el tercer duelo de la tarde, Nazábal y Salinas doblegaron con claridad a Paraguayo y Okiñena por 9-22.

