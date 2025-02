Eskiroz condiciona la penúltima jornada

Cambios en el Campeonato de Parejas B. Hasta aquí nada extraordinario, aunque en este ocasión la posible ausencia de Iosu Ezkiroz, líder junto a Senar del torneo, alteraría considerablemente la penúltima jornada y, además, favorecería a priori los intereses de Javier Zabala, uno de los ... tres riojanos que pelean por clasificarse para las semifinales. Baiko no ha fijado qué zaguero tomará el relevo, si bien solo tiene dos disponibles: Iker Elizegi yEkain Lizeaga, que han participado en los últimos encuentros. O si juega dos partidos el navarro en menos de un día.

Zabala y Ezkiroz son cuartos en la clasificación con seis triunfos, empatados con tres parejas más y con una victoria más que Darío y Gabirondo, que también tienen opciones de entrar en el 'play off' que da acceso a semifinales. Ahora bien, afrontan un final de primera fase tremendamente complicado y necesitan ganar al menos uno de sus dos partidos. Este fin de semana tienen cita con Senar y Ezkiroz, clasificados ya para semifinales, y el próximo, contra Zubizarreta y Morgaetxeberria, segundos con ocho puntos. Es decir, los adversarios más potentes.

Sin embargo, Eskiroz no acudirá a la cita del sábado en Segura, en principio. La lógica dice que no lo hará porque un día antes, en la tarde del viernes juega en Tafalla junto a Artola, ya que Mariezkurrena ha suspendido por problemas en sus manos. Se miden a Etxeberria y Martija, ya eliminados del torneo de Primera, pero con la necesidad de sumar el punto para certificar su presencia en el 'play off' de acceso a semifinales. Será un partido exigente.

Baiko tiene dos posibilidades. La primera, que Iosu Eskiroz repita un día después en Segura, ya que no se juega nada en el partido. La segunda, darle descanso pensando sobre todo en sus manos y en que llegan los partidos decisivos del torneo. Baiko tiene en la recámara a Lizeaga y a Elizegi. El primero ha jugado en cuatro ocasiones, la última supliendo con éxito a Salaverri el pasado fin de semana; el segundo debutó en el torneo el 1 de febrero, en lugar de Ugartemendia. Ahora bien, Baiko esperará a conocer el estado físico de este último, anunciado el viernes en Tafalla, y sobre todo del riojano Rubén Salaverri, que jugará en Eibar el domingo y necesita ganar y sumar su séptimo punto.