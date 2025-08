Cara para Darío y cruz para Zabala en Vitoria

Darío Gómez peleará mañana por el título de la feria de La Blanca en categoría B y Javi Zabala, no, pero en la A. ... Es el resumen de lo que se vio ayer en el Ogueta de Vitoria. Y para colmo de males, Zabala jugó muchos tantos con una ampolla en su pie izquierdo el día que reaparecía y sin el respaldo de un inseguro José Javier Zabaleta, que entregó muchas más pelotas de las que acostumbra.

Darío y Ezkuza se impusieron a Murua y Bikuña en la semifinal de Aspe por 22-10, por lo que mañana viernes jugarán la final contra Zubizarreta y Ezkiroz, que el martes se impusieron a Alberdi II y Aranguren. El pelaire disfruta y gana con facilidad más allá del zaguero con el que juegue. En tres de sus cuatro últimos partidos, sus rivales se han quedado en un dígito y ayer solo pudieron alcanzar el doble más bajo.

ALTUNA-REZUSTA 22 - 8 ZABALA-ZABALETA Duración: 57 minutos

Pelotazos: 493

Saques: Altuna III, 1. Zabala, 0.

Faltas: Altuna III, 0. Zabala, 0.

Ganados: Altuna III, 6. Rezusta, 3. Zabala, 4. Zabaleta, 0.

Perdidos: Altuna III, 1. Rezusta, 3. Zabala, 4. Zabaleta, 8.

Marcador: 0-2, 1-2, 1-5, 10-5, 10-7, 12-7, 12-8 y 22-8.

Incidencias: Segunda semifinal del torneo de La Blanca. Frontón Ogueta de Vitoria. Buena entrada.

Javier Zabala no jugará el jueves, pero sí el domingo si esa ampolla se lo permite. No acaba de dominar la dupla que forman el riojano y Zabaleta, que no atraviesa por su mejor momento de juego. Comete errores impropios de él, un lujo que no se puede permitir antes rivales como Altuna y Rezusta.

Al zaguero navarro se le fueron ocho pelotas, más un saque. En total, nueve. Y sobre todo, no es capaz de dominar a su rival, con lo que no abre la puerta a su delantero. Aun así, Zabala sumó cuatro aciertos y en números no hubo gran distancia entre los suyos y los de Altuna, aunque el amezquetarra tampoco necesitó exponer su amplio repertorio.

El millar de aficionados que acudió al Ogueta pudo intuir un partido de alternativas cuando el riojano y el navarro se adelantaron por 0-2, primero, y 1-5, después, pero ahí se acabó la oposición porque Altuna y Rezusta marcaron un parcial de 9-0 no solo para ponerse por delante en el marcador, sino para romper el partido a pesar de que sus rivales llegaron a colocarse a tres y cuatro tantos de diferencia. Sin embargo, de un esperanzador 12-8 se pasó a un decepcionante 22-8. Se acabó.