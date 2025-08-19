A Darío le van las olas de calor
El delantero de Ezcaray está firmando un verano casi perfecto, con cinco victorias en julio y siete en agosto y sin conocer la derrota
Logroño
Martes, 19 de agosto 2025, 07:57
«Es una época que se me da bien», afirmaba con modestia Darío Gómez tras ganar el domingo en Zarauz la docena de partidos consecutivos ... entre julio y agosto. Ni una derrota. Solo dos sustituciones, una en la cuarta jornada del Masters Serie B y otra en el torneo de San Fermín Serie B como puntos negros.
Cinco victorias en julio fueron dando forma a esta racha victoriosa del delantero riojano. Dos de ellas llegaron en San Fermín. La previa del Serie B junto a Gaskue para vencer a De la Fuente y Tolosa (22-16) y uno de los partidos de la liga de semifinales, en el duelo riojano contra Zabala-Gabirondo (22-6).
El sábado 19 de julio Darío saltó al frontón de Bermeo formando pareja con Eskuza, para enfrentarse a Murua y Aldabe. Nuevo triunfo, 22-12.
Cuatro días más tarde, el de Ezcaray volvió a vestirse de blanco, en esta ocasión en Rentería. Su guardaespaldas fue Gaskue y sus rivales, Egiguren y Aldabe. Otra muesca más en el revólver, 22-5.
Cerró el mes en Elizondo, el sábado 26, ganando en la segunda jornada del Masters Serie B. Darío y Eskiroz vencieron por la vía rápida a Murua-Morgaetxebarria (22-6).
Ya en el presente mes de agosto cada comparecencia del pelaire se contaba por victoria. Arrancó en Lasbatida, Darío y Eskiroz contra Murua-Aranguren (22-7). Luego llegó el doblete en Vitoria, con título incluido, en el torneo de La Blanca Serie B. El miércoles 6, en semifinales, Darío-Eskuza contra Murua-Bikuña(22-10), y dos días más tarde, en la final contra Zubizarreta y Eskiroz (22-17).
Ganó en Ezcaray, ante su público, en el día grande de las fiestas, junto a Zabaleta, contra Altuna-Martija (11-22). Apenas tuvo opción de descansar porque al día siguiente repitió en Covaleda, también con victoria. Formó pareja con Gaskue para derrotar con claridad a Bakaikoa y Morgaetxebarria (22-8).
Y tras unos días de descanso, de nuevo dos jornadas consecutivas de intensa pelota en plena ola de calor. El sábado pasado en Agoncillo, para sumar otra victoria en el Masters Serie B junto a Eskiroz, contra Zubizarreta y Bikuña (22-14), y el domingo en el Aritzbatalde de Zarauz, la quinta del Masters, contra Agirre-Eskuza (15-22).
No es algo nuevo
Pero el idilio de Darío Gómez con el verano no es algo exclusivo de este 2025. Y es que el delantero de Ezcaray ya logró firmar en los meses de julio y agosto del año 2021 una impresionante racha de 15 victorias consecutivas en un verano redondo. Parece que al pelotari riojano le van los veranos calientes.
