Darío y Salaverri jugarán la previa de San Mateo mientras que Zabala entra directo

Este lunes se ha presentado la edición de este año de la feria de San Mateo de pelota con algunas novedades reseñables. Como ya se ... anunció, diez días consecutivos de pelota, del 19 al 28 de septiembre. En cuanto a los intereses de los riojanos, nada cambia respecto al año pasado. Zabala entra en el grupo A y formará pareja con Zabaleta, como en los dos últimos años. ¿A la tercera va la vencida?

En ese grupo también aparece Rubén Salaverri. El zaguero de Fuenmayor vuelve a jugar con Artola, como ya sucediera en los sanmateos del 2024, y también tendrán que ganarse un puesto a través de la previa que disputarán el primer día de feria, el viernes 19, contra Zubizarreta-Albisu.

La tercera pareja del grupo A es una de las principales novedades de la feria de este año. Dos delanteros, Altuna y Ezkurdia, se unen en una apuesta de las de puerta grande o enfermería. Las empresas intentan encontrar combinaciones diferentes en unos cuadros de profesionales cortos, por lo que tienen que innovar. Veremos. Las notas a final de curso.

El tercer pelotari riojano en liza, Darío Gómez, tendrá que pasar un año más por la previa. El excelente verano del delantero de Ezcaray -ha ganado todos los partidos que ha jugado en julio y en agosto- no ha sido suficiente para que su empresa confíe en él de salida. Darío jugará un año más con su amigo Rezusta, que mantiene su cita con San Mateo. En la previa del sábado 20 se jugarán el pase a la feria contra la pareja formada por Peio Etxeberria y Martija. Completan el grupo B dos duplas más: Jaka-Iztueta y Larrazabal-Mariezkurrena.

También contará la feria de San Mateo con un torneo de Serie B, una fórmula que se ha instalado este verano en los grandes torneos y que está dando buen resultado. Todos los pelotaris no caben en la feria grande y eso significa que en este Serie B aparezcan nombres habituales en los estaleres, un atractivo más de los carteles. El grupo A los formarán las parejas Elordi-Gabirondo y Murua-Bikuña. La tercera dupla saldrá de la previa que jugarán Agirre-Ugartemendia contra Alberdi-Aranguren.

Por su parte, el grupo B lo formarán Senar-Eskiroz y Amiano-Imaz. En la previa buscarán la tercera plaza Salaberria-Eskuza contra Exposito-Gaskue.

La feria de San Mateo comenzará el viernes 19 de septiembre y la gran final se disputará el domingo 29, tanto del torneo Serie A como el de Serie B. El sábado 28 se jugará el clásico Desafío Urzante entre las dos empresas con el sistema de un partido de cada modalidad: cuatro y medio, parejas y mano a mano. El cartel de este día se irá completando en función de los resultados de la feria.

La feria de San Mateo está considerada como la más completa del verano y el frontón Adarraga se convierte en el epicentro de la pelota profesional durante diez días. En esta ocasión también con un aliciente extradeportivo: comprobar cómo responde en una gran cita el nuevo abastecedor del bar del frontón. Año I después de los hermanos Espiga, Lourdes y Eduardo.