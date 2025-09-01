LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez
Pelota

Darío y Salaverri jugarán la previa de San Mateo mientras que Zabala entra directo

El logroñés estará en el grupo A con Zabaleta, el de Ezcaray jugará con Rezusta y el de Fuenmayor, con Artola. La pareja Altuna-Ezkurdia, la gran novedad

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:02

Este lunes se ha presentado la edición de este año de la feria de San Mateo de pelota con algunas novedades reseñables. Como ya se ... anunció, diez días consecutivos de pelota, del 19 al 28 de septiembre. En cuanto a los intereses de los riojanos, nada cambia respecto al año pasado. Zabala entra en el grupo A y formará pareja con Zabaleta, como en los dos últimos años. ¿A la tercera va la vencida?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

