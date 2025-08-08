LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero
Pelota

Darío reafirma su gran momento con el triunfo en La Blanca

El pelaire y Eskuza se imponen en una igualada final a Zibizarreta y Ezkiroz merced a su mejor comportamiento en los últimos tantos

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:45

Suma y sigue, aunque no todos los triunfos valen lo mismo.Darió enlazó el quinto consecutivo, pero éste le da el título de La Blanca ... Serie B, 22-17. Título muy sufrido junto a Eskuza y ante unos duros adversarios.

