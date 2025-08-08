Darío reafirma su gran momento con el triunfo en La Blanca

Suma y sigue, aunque no todos los triunfos valen lo mismo.Darió enlazó el quinto consecutivo, pero éste le da el título de La Blanca ... Serie B, 22-17. Título muy sufrido junto a Eskuza y ante unos duros adversarios.

Zubizarreta y Eskiroz son, sobre todo, pelotaris rocosos. Es difícil que fallen y no es fácil ganarles el tanto. Se adelantó la pareja de Baiko de salida con una dejada del delantero y el primero de sus saques y lo cierto es que a Darío, y sobre todo a Eskuza, les costó seguir su ritmo. El pelaire se fajaba bien en su parcela y además alejaba a Ezkiroz. Su comportamiento le permitía mantenerse en el partido y anular un 3-6 que podía haber sido más grave. La frialdad de Eskiroz no siempre es una virtud. En esos primeros seis tantos encajó dos saques y perdió dos pelotas. Ycon el 6-10, ya eran seis.

Darío-Eskuza 22 - 17 Zubizarreta-Eskiroz Duración: 74 minutos

Pelotazos: 658

Saques: Darío, 0; Zubizarreta, 3.

Faltas: Darío, 0; Zubizarreta, 0.

Ganados: Darío, 11; Eskuza, 3: Zubizarreta, 7; Ezkiroz, 2.

Perdidos: Darío, 1; Eskuza, 4: Zubizarreta, 0; Ezkiroz, 8.

Marcador: 0-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-6, 6-6, 6-10, 7-10, 7-11, 9-12, 9-12, 10-12, 10-13, 11-13, 11-14, 13-14, 13-15, 15-15, 15-16, 16-16, 16-17, 17-17 y 22-17

Incidencias: Frontón Ogueta de Vitoria. FInal del torneo de La Blanca Serie B.

No sabían los de Aspe cómo alterar el orden en sus rivales y, aunque llegasen a desubicarlos, no eran capaces de rematar el tanto. Zubizarreta y Eskiroz no pestañeaban. Pico y pala, a las que el delantero sumaba la catambola, con la que castigaba a su oponente, como la que significó el 9-12,

Darío sufrió un fuerte golpe en su cadera izquierda en el 9-13 en su intento de alcanzar la carambola, otra más, del vasco. Se mantenían los cuatro tantos de diferencia, pero sobre todo no acariciaban el empate. aunque un pelotazo de Eskuza y dos errores consecutivos de Ezkiroz les mostraron el camino con mayor claaridad, 13-14.Era el momento de dar el paso.Se la jugó Darío con la carambola, pero erró. Oportunidad perdida, aunque volvió a presentarse y esta vez sí, llegaron las tablas, 15-15, tras un golpe de aire con la zurda de Eskuza al que no respondió Zubizarreta.Después de mucho sufrir, la victoria estaba ahí. Darío dio otro paso y firmó el decimosexto, en el rincón. Zubizarreta respondió al desbordar a Eskuza tras hacer correr a Darío. Todo por decidir.

Darío trazó una carambola vertiginosa.De nuevo por delante, 16-17. Ahora o nunca. Zubizarreta le dio la mismo medicina. Carambola menos estética, pero muy efectiva. No contaba el delantero de Baiko, sin embargo, con el bache en el que entró su compañero. Falló tres pelotas consecutivas y la brecha se abrió hasta el 18-20. Morir a la orilla. Darío, fantástico, firmó los dos últimos. Se merecía ese cierre .porque fue el más sobresaliente de los cuatro. Hoy recala en el Masters.