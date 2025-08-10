Darío, profeta en su casa con Zabaleta como gran aliado

Ezcaray se volcó con uno de sus hijos predilectos. Darío, todavía con la chispa de su triunfo en La Blanca y tras reservarse por un ... golpe en la cadera el día anterior en el Masters, reapareció en el polideportivo de San Lorenzo arropado por una grada encendida, saxo y trompeta incluidos. El calor era sofocante, pero ni los abanicos, que no paraban de mover el tórrido aire, ni el bar, que no daba a basto para hacer hielo, lograron distraer a una afición que solo tenía ojos para él.

El inicio fue un vendaval azul: errores de Martija y Altuna (0-3) y una genialidad de Darío que puso al público en pie (0-4). Seis tantos seguidos. Los azules jugaban cómodos y mandaban sobre la cancha. El tanto del 2-7, con dos paredes con efecto de Darío, fue de los más celebrados de la tarde. Zabaleta, impecable atrás, también dejó su sello con un zurdazo incontestable en el 2-10 que Martija no pudo devolver.

Aunque los colorados recortaron distancias en el tramo medio, Darío volvió a levantar al frontón con una acción de museo: un dos paredes de aire en el 10-18 que dejó sin respuesta a Altuna. Con el 10-20, el triunfo estaba encarrilado y, tras un breve intento de resistencia rival, el tanto final selló un 11-22 rotundo, redondo.

Darío, impecable en su juego y arropado por un Zabaleta sublime en la zaga, agrandó la fiesta local, mezclando calidad y sentimiento en una tarde en la que Ezcaray se rindió a los pies de su paisano.

Tras regalarse una gran jornada en casa, el pelaire no descansa y esta misma noche, a partir de las 20.00 horas, está anunciado en Covaleda junto a Gaskue para abrir la velada frente a Bakaikoa y Morgaetxeberria.

En el partido que abrió el festival ezcarayense, Ander Murua, que acumula partidos este verano con bastante éxito, se impuso junto a Erostarbe a la pareja formada por Egiguren V y Bikuña por un claro 13-22.

Zabala vuelve a lo grande

El otro foco de atención de los aficionados riojanos estaba puesto en Sunbilla, donde Javier Zabala se estrenaba en el Masters CaixBank después de un mes parado por mal de manos y tras retornar con escaso éxito hace unos días en La Blanca.

El logroñés por fin se pudo unir a Mariezkurrena II y los dos firmaron un gran partido para mantenerse invictos en el torneo. Riojano y navarro sellaron la tercera victoria en otros tantos duelos con una contundente actuación ante Elordi y Albisu, a los que batieron sin apenas darles oportunidad por 8-22.