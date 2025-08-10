LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío Gómez golpea la pelota ante la atenta mirada de Jokin Altuna, ayer en Ezcaray. Sonia Tercero
Pelota

Darío, profeta en su casa con Zabaleta como gran aliado

El pelaire celebró San Lorenzo con una brillante victoria junto al navarro (11-22) sobre Altuna y Martija

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:01

Ezcaray se volcó con uno de sus hijos predilectos. Darío, todavía con la chispa de su triunfo en La Blanca y tras reservarse por un ... golpe en la cadera el día anterior en el Masters, reapareció en el polideportivo de San Lorenzo arropado por una grada encendida, saxo y trompeta incluidos. El calor era sofocante, pero ni los abanicos, que no paraban de mover el tórrido aire, ni el bar, que no daba a basto para hacer hielo, lograron distraer a una afición que solo tenía ojos para él.

