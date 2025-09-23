LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío se lanza en busca de la pelota para recogerla con su derecha. LOF

Pelota

Darío pone en pie al Adarraga con un final único

El pelaire y Beñat Rezusta perdían por 17-21 en un áspero partido pero acabaron ganando y el jueves se jugarán el pase a la final contra Jaka e Iztueta

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:27

Darío Gómez y Beñat Rezusta se jugarán este jueves el pase a la final de la feria de San Mateo contra Jaka e Iztueta. Quien ... gane repite el domingo. Larrazabal y Mariezkurrena se despidieron del torneo tras perder ante el pelaire y el guipuzcoano por 22-21 cuando tocaban con los dedos el triunfo, 17-21. Darío se merecía una victoria así.

