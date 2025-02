Darío y Gabirondo siguen adelante en el Parejas B

Darío Gómez y Arkaitz Gabirondo jugarán el 'play off' que da acceso a la semifinales del Parejas B, mientras que Iker Larrazabal y Rubén Salaverri ... se despiden de él. Una alegría para el pelaire y una enorme decepción para el fuenmayorense, que no pudo jugar y vio el partido desde la grada del Atano, mientras que Ekain Lizeaga ocupaba su puesto. Darío y Gabirondo se medirán a Salaberria y Gaskue la próxima semana.

Darío-Gabirondo 22 - 9 Larrazabal-Lizeaga Duración: 55 minutos

Pelotazos: 397

Saques: Darío, 1; Larrazabal, 2.

Faltas: Darío, 0; Larrazabal, 0

Ganados: Darío, 10; Gabirondo, 2; Larrazabal, 5; Lizeaga, 0

Perdidos: Darío, 0; Gabirondo, 2; Larrazabal, 7; Lizeaga, 2

Marcador: 0-1, 5-1, 5-2, 11-2, 11-8, 20-8, 20-9 y 22-9

Incidencias: Atano III de San Sebastián. Lleno. Decimocuarta y última jornada de la primera fase del Parejas B.

«Hemos sabido tener la calma que nos faltó otros días», resumía Darío al finalizar el enfrentamiento. Y así fue, pero, sobre todo, no entregaron tantos, no se desconectaron, a pesar de ese amago en la primera mitad. El pelaire atacó la pelota y fue siempre superior a Larrazabal, mientras que Gabirondo mezcló grandes pelotazos con errores que se pueden eliminar, pero no cayó en la desesperación de otras tardes.

Fue precisamente Gabirondo el que marcó el primer tanto, al mandarlo a la lona superior, aunque no alteró su guion. Larrazabal erró con la zurda y abrió paso a Darío, que encontró en el rincón su mejor aliado. Larrazabal se abría y el pelaire buscaba la pared, aunque tampoco renunciaba a ganar la pelota al ancho. Rápidamente el dúo de Aspe abrió diferencias. Primero, 5-1 y después 11-2. Darío y Gabirondo eran muy superiores en ataque y no mostraban fisuras defensivas. Lizeaga entraba obligado en ocasiones, lo que permitía a Darío adentrarse en los dos primeros cuadros.

Una carambola ganadora de Larrazabal cambió la tendencia. Le siguió la segunda, un tanto de saque y un rebote. Calma tensa en las filas de rojo porque la desconexión les amenazaba. Esa desconexión que les ha arruinado muchos partidos en esta primera fase. Afortunadamente para Darío y Gabirondo todo quedó en un susto porque, después de verse 11-8 y tomarse un descanso, Larrazabal cometió dos errores consecutivos y lanzó a la racha definitiva a sus rivales. Una parcial de 9-0 sentenció el duelo, con Darío como gran protagonistas, ya que añadió cinco tanto a su cuenta en ese tramo, incluido su único saque.

La suerte estaba echada. Larrazabal puso el cartón nueve, pero nada más. Él, en el último, y Lizeaga en el penúltimo, movieron el electrónico para acabar con una derrota que no esperaban, pero a la que quedaron expuestos tras trece jornadas en las que no hicieron los deberes. Y Darío y Gabirondo, a última hora.