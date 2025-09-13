LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eskiroz y Darío, de colorado, celebran su triunfo en lo más alto del podio, con el trofeo y la chapela. Jesús Caso
Pelota

Darío y Eskiroz cierran con el título del Masters B un torneo perfecto

El riojano y el navarro sufren, mucho, para superar a Peio Etxeberria y Morgaetxebarria en un durísimo partido

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:51

Ocho partidos, ocho victorias en el Masters B y, como premio, el título del torneo. Darío Gómez-Iosu Eskiroz cerraron este sábado en Alsasua el ... círculo perfecto que comenzaron a trazar con el inicio de la competición.Se impusieron a Peio Etxeberria y Morgaetxebarria por 22-19, después de 790 pelotazos y 85 minutos de dura, durísima pelea. Darío mira ya hacia San Mateo, escenario en el que espera «ser más valiente y menos acojonado» en el frontón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persona se precipita al vacío en Avenida de Lobete
  2. 2 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  3. 3 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  4. 4

    Un informe de la Clínica Jurídica de la UR considera ilegal prohibir el velo
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6

    Comienza la urbanización de Pedregales Este con las obras en Garcilaso de la Vega
  7. 7 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  8. 8 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  9. 9

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  10. 10

    Lo que se sabe del francotirador: un estudiante brillante de familia mormona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Darío y Eskiroz cierran con el título del Masters B un torneo perfecto

Darío y Eskiroz cierran con el título del Masters B un torneo perfecto