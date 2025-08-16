LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Darío espera la llegada de la pelota en presencia de Zubizarreta. Justo Rodríguez
Pelota

Darío continúa intratable en verano

El delantero de Ezcaray, con Eskiroz en la zaga, vencen a Zubizarreta y Bikuña y lideran el Masters Serie B con cuatro triunfos

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:30

Da igual dónde juegue y quiénes sean sus rivales. Darío se encuentra en estado de gracia, con confianza y las manos en estado óptimo. Cuenta ... sus partidos de julio y agosto por victorias y ayer volvió a llegar al 22 con relativa facilidad.

