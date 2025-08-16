Darío continúa intratable en verano

Da igual dónde juegue y quiénes sean sus rivales. Darío se encuentra en estado de gracia, con confianza y las manos en estado óptimo. Cuenta ... sus partidos de julio y agosto por victorias y ayer volvió a llegar al 22 con relativa facilidad.

Darío y Eskuza se impusieron este sábado a Zubizarreta y Bikuña (22-14) y continúan liderando el Masters Caixabank Serie B con unos registros inmaculados: cuatro victorias en otras tantas jornadas.

El partido de Agoncillo se movió siempre en la alternancia, sobre todo hasta el ecuador. Ni colorados ni azules eran capaces de cimentar una buena base para proyectarse hacia la victoria. El fuerte calor no ayudaba al buen desarrollo del juego.

La pareja colorada neutralizó el arranque de azules (3-2) para volverse a quedarse por detrás en el electrónico (5-6). Era una fase de fallos y poca pelota vistosa. También con su pizca de polémica porque los jueces cantaron mala dos ganchos, uno de Darío y otro de Zubizarreta, que a juicio de parte del respetable fueron buenos.

Hubo empates a 5, 7, y 9 tantos antes del 10-9, uno de los más aplaudidos. Dos grandes defensas de Darío que continuaron el tanto hasta que el pelaire obligó a fallar a Bikuña, muy exigido pegado a la pared.

Prolongaron colorados su inercia hasta el primer descanso obligado gracias a un error de Bikuña y un nuevo tanto del delantero riojano (12-9).

Fue otro error, en este caso del zaguero colorado, el que abrió la puerta a que la pareja azul igualara el encuentro a 12 tantos. Todo por decidir.

Y de nuevo el movimiento pendular del partido llevó el marcador hasta el 15-12 a favor de colorados. Especialmente aplaudido el 14-12 que acabó Darío por bajo. Muy similar fue el 16-13, una pelota violenta, bien bajada, que corrió por pared para desesperación de Zubizarreta y alegría del público que aplaudió mucho.

Al segundo descanso se llegó gracias a un nuevo tanto de Darío por bajo, a botepronto, que sorprendió a sus rivales (18-14). Y el partido lo pasoportó rápidamente el pelaire cuando regresaron a la cancha. Un error de Bikuña, un gancho, un tanto por pared y un saque directo de Darío (22-14).

Empezó el festival con un emocionante partido que se acabó decantando por la mínima para azules, De la Fuente y Erostarbe, ante Egiguren V y Aldabe (21-22).