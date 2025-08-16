Darío continúa intratable en verano
El delantero de Ezcaray, con Eskiroz en la zaga, vencen a Zubizarreta y Bikuña y lideran el Masters Serie B con cuatro triunfos
Sábado, 16 de agosto 2025, 22:30
Da igual dónde juegue y quiénes sean sus rivales. Darío se encuentra en estado de gracia, con confianza y las manos en estado óptimo. Cuenta ... sus partidos de julio y agosto por victorias y ayer volvió a llegar al 22 con relativa facilidad.
Darío y Eskuza se impusieron este sábado a Zubizarreta y Bikuña (22-14) y continúan liderando el Masters Caixabank Serie B con unos registros inmaculados: cuatro victorias en otras tantas jornadas.
El partido de Agoncillo se movió siempre en la alternancia, sobre todo hasta el ecuador. Ni colorados ni azules eran capaces de cimentar una buena base para proyectarse hacia la victoria. El fuerte calor no ayudaba al buen desarrollo del juego.
La pareja colorada neutralizó el arranque de azules (3-2) para volverse a quedarse por detrás en el electrónico (5-6). Era una fase de fallos y poca pelota vistosa. También con su pizca de polémica porque los jueces cantaron mala dos ganchos, uno de Darío y otro de Zubizarreta, que a juicio de parte del respetable fueron buenos.
Hubo empates a 5, 7, y 9 tantos antes del 10-9, uno de los más aplaudidos. Dos grandes defensas de Darío que continuaron el tanto hasta que el pelaire obligó a fallar a Bikuña, muy exigido pegado a la pared.
Prolongaron colorados su inercia hasta el primer descanso obligado gracias a un error de Bikuña y un nuevo tanto del delantero riojano (12-9).
Fue otro error, en este caso del zaguero colorado, el que abrió la puerta a que la pareja azul igualara el encuentro a 12 tantos. Todo por decidir.
Y de nuevo el movimiento pendular del partido llevó el marcador hasta el 15-12 a favor de colorados. Especialmente aplaudido el 14-12 que acabó Darío por bajo. Muy similar fue el 16-13, una pelota violenta, bien bajada, que corrió por pared para desesperación de Zubizarreta y alegría del público que aplaudió mucho.
Al segundo descanso se llegó gracias a un nuevo tanto de Darío por bajo, a botepronto, que sorprendió a sus rivales (18-14). Y el partido lo pasoportó rápidamente el pelaire cuando regresaron a la cancha. Un error de Bikuña, un gancho, un tanto por pared y un saque directo de Darío (22-14).
Empezó el festival con un emocionante partido que se acabó decantando por la mínima para azules, De la Fuente y Erostarbe, ante Egiguren V y Aldabe (21-22).
Uruñuela acoge este domingo un festival con Salaverri y Urrutikoetxea
Intensa actividad en los frontones riojanos este fin de semana dentro del campo profesional. El puente festivo ha traído movimiento a La Rioja. Si ayer fue Agoncillo el lugar elegido por las empresas para programar un festival, hoy le toca el turno a Uruñuela. En el frontón La Cigüeña se anuncia un cartel con el atractivo de ver en directo al riojano Rubén Salaverri, una vez recuperado de una inoportuna lesión. El zaguero de Fuenmayor necesita minutos de cancha para retomar el tono competitivo con la vista puesta en el próximo mes, en la feria de San Mateo.
Salaverri formará esta tarde junto a Peña. Y enfrente tendrán a la dupla formada por Urrutikoetxea y Aranguren. Una oportunidad para ver en directo uno de los últimos partidos del delantero de Zarátamo, el último en La Rioja según se anuncia en el cartel del festival, que se encuentra en la temporada de despedida.
El programa comienza a las 18.00 horas y lo hará con un partido de aficionados organizado por el club de pelota de Uruñuela. Duelo riojano-vizcaíno. Por un lado, Paraguayo y Gonzalo. Por otro, la pareja formada por Bengoetxea II y Goikoetxea.
Darío juega hoy en Zarauz
Por otro lado, el Masters Caixabank continúa su frenética actividad veraniega con una doble ración en el frontón de Zarauz. En el primer partido Darío juega por segundo día consecutivo, junto a Eskiroz, contra Agirre y Eskuza. Y en el partido de campeonato de Serie A, Jaka y Zabaleta se enfrentan a la pareja formada por Larrazabal y Rezusta.
