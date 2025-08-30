Darío busca cerrar una fase inmaculada en Irurzun

Darío Gómez está gozando de un verano fantástico en el que parece que solo conoce el significado de la victoria. Perder no entra en su ... vocabulario cuando salta a la cancha. Esta noche puede culminar el pleno en la fase de grupos del Masters CaixaBank B. El pelaire afronta la séptima y última jornada con cinco triunfos en otros tantos partidos acompañado por Eskiroz. Nadie ha logrado hacer sombra a la pareja formada por el ezcarayense y el de Maquirriáin únicos clasificados matemáticamente para las semifinales. Los otros tres puestos están en el aire, ya que los segundos en la liga son Agirre y Eskuza con tres victorias, mientras que los sextos son Senar y Tolosa, con dos triunfos en cinco partidos. Solo Salaberria y Aranguren están eliminados antes de esta jornada.

Precisamente Senar y Tolosa se juegan todas sus posibilidades de alcanzar la siguiente ronda en el partido que abre el festival en Irurzun a las 22.00 horas contra Darío y Eskiroz. Ganar y esperar resultados es lo único que les vale a los rivales del riojano y el navarro, que pueden aprovechar este choque como prueba antes del choque de semifinales que tendrá lugar el próximo fin de semana.

El de Primera, en un pañuelo

El Masters de Primera, por su parte, vuelve a escena con la disputa de dos partidos hoy, uno a la tarde en Lumbier –Elordi-Albisu contra Larrazabal-Rezusta– y otro de noche en Irurzun –Ezkurdia-Iztueta frente a Jaka-Zabaleta–. El compromiso de mañana en el Beotíbar de Tolosa completará la sexta de las siete jornadas de la primera fase.

El torneo regresa con la clasificación comprimida en la parte de arriba tras las derrotas de las dos parejas de cabeza en la anterior jornada, resuelta a mediados de agosto. Zabala y Mariezkurrena II cayeron 22-19 en Azkoitia y Ezkurdia e Iztueta tuvieron que rendirse 22-21 en Mallabia. Eso permitió a Altuna III e Imaz alcanzarles en la tabla. Las tres parejas figuran en cabeza con tres puntos. Pero no están lejos los perseguidores más cercanos. Les separa uno de Elordi-Albisu y Jaka-Zabaleta, que han reforzado sus aspiraciones con sendas victorias balsámicas.