LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Darío se seca el sudor en el partido disputado este verano en Ezcaray. SONIA TERCERO
Pelota

Darío busca cerrar una fase inmaculada en Irurzun

El pelaire y Eskiroz pueden culminar esta tarde el pleno de victorias en el Masters B ante Senar y Tolosa, que necesitan el triunfo para soñar con las semifinales

Luismi Cámara y J. Lezeta

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:56

Darío Gómez está gozando de un verano fantástico en el que parece que solo conoce el significado de la victoria. Perder no entra en su ... vocabulario cuando salta a la cancha. Esta noche puede culminar el pleno en la fase de grupos del Masters CaixaBank B. El pelaire afronta la séptima y última jornada con cinco triunfos en otros tantos partidos acompañado por Eskiroz. Nadie ha logrado hacer sombra a la pareja formada por el ezcarayense y el de Maquirriáin únicos clasificados matemáticamente para las semifinales. Los otros tres puestos están en el aire, ya que los segundos en la liga son Agirre y Eskuza con tres victorias, mientras que los sextos son Senar y Tolosa, con dos triunfos en cinco partidos. Solo Salaberria y Aranguren están eliminados antes de esta jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  4. 4

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  5. 5

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  6. 6 Logroño vuelve a mostrar su apoyo a Gaza este sábado
  7. 7 Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador
  8. 8

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  9. 9

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz
  10. 10 El plan para Madre de Dios pasa por adecuar este año un parque con medios propios en el solar del convento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Darío busca cerrar una fase inmaculada en Irurzun

Darío busca cerrar una fase inmaculada en Irurzun