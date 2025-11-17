Adiós, Cuatro y medio; hola, Parejas

Sin apenas tiempo para celebrar o para lamentar, la pelota pasa página al Cuatro y medio y hoy presenta en la capital vizcaína el torneo ... de Parejas 2026. Todavía resuenan en los aledaños del frontón Bizkaia de Bilbao los cánticos de ánimo de los seguidores de Javier Zabala y las celebraciones de los seguidores de Peio Etxeberria después de que el delantero de Cenoz lograra su primera chapela del Cuatro y medio al imponerse al delantero riojano (22-11) en una final que dominó de principio a fin.

Más allá de la derrota, la presencia de Javier Zabala en la final del pasado domingo sirvió para desempolvar las banderas de La Rioja que los aficionados a la pelota tenían guardadas desde el año 2007, cuando Augusto Ibáñez, Titín III, logró la chapela del Cuatro y medio ante Barriola (22-15). Las mismas que exhibieron hace diez años, también en el frontón Bizkaia, cuando Álvaro Untoria logró el título del Parejas guardando la espalda de Bengoetxea VI a Berasaluze VIII y Zubieta (22-7).

Desde aquel título, que llegó un poco por sorpresa porque el zaguero najerino entró como suplente, la pelota riojana padece su particular travesía del desierto. Ha sido Javier Zabala y su clasificación para la final del Cuatro y medio el que ha devuelto la pelota a las portadas de prensa y digitales, y a las televisiones y las radios.

Como sucede todos los años, dos días después de la final de la jaula la Liga de Empresas de Pelota programa la presentación del torneo de Parejas. Esta mañana (11.00 horas) se realizará la rueda de prensa en la sede de Kutxabank. Se presentarán el torneo Serie A y también el Serie B, una novedad que ha venido para quedarse porque permite mantener ocupados prácticamente a todos los pelotaris de ambas empresas.

En lo que respecta a Javier Zabala, el riojano tiene muchos boletos de formar pareja con Julen Martija. El zaguero navarro se caracteriza por su regularidad y habrá que esperar a ver cómo suman ambos como pareja en un torneo largo, exigente y en el que se premia la regularidad durante la liguilla, aunque en los partidos decisivos es clave el momento de forma de cada uno.

En el cuadro de Aspe también se da por segura la pareja de delanteros Ezkurdia-Altuna III. Fue la novedad en la última feria de San Mateo y el rendimiento fue bueno, colándose en la final. De esta manera la promotora eibarresa 'tapa' un puesto de zaguero –puesto en el que anda muy justa– y además 'libera' uno de delantero, donde tiene más variedad. En principio, Elordi sería el beneficiado de esta decisión porque Peio Etxeberria también es un fijo, máxime después de lograr la chapela del Cuatro y medio. Así, el delantero de Cenoz formaría con el veterano Rezusta mientras que Elordi jugaría con la espalda guardada por Zabaleta.

En la otra empresa, las cuatro parejas podrían ser las siguientes. Los ganadores de la última feria de San Mateo, Jaka-Iztueta, repetirían en este Parejas 2026. Otra de las parejas de Baiko sería la formada por Larrazabal y Mariezkurrena, ganadores de La Blanca en Vitoria. Además, dos parejas, una formada por Artola e Imaz y la otra por Laso y Albisu.

En cualquier caso, esta mañana se conocerán las parejas oficiales así como los primeros suplentes. En el caso de Aspe, el riojano Darío Gómez sería el primer reserva en caso de sustitución de algún delantero. Y como se trata de que el pelaire juegue cada semana para no perder la forma de cara a sus posibles apariciones en el torneo de Primera, cobra mucha fuerza una pareja riojana en el Parejas Serie B. Un veterano, Darío, y un recién llegado al mundo profesional, Carmelo Loza, serían pareja.

En el lado de Baiko, también estará en el Serie B Rubén Salaverri, otro aliciente más para la afición riojana.

El sábado, Zabala en Logroño

De momento, ya se han hecho oficiales las sedes de las dos primeras jornadas del Parejas. La nueva edición arranca este viernes (20.45 horas) en la localidad guipuzcoana de Beasáin. Y el sábado, el Parejas regresa a Logroño con la disputa de la segunda jornada. El frontón Adarraga (17.15 horas) acoge un festival en el que la estrella será Javier Zabala, que jugará en el estelar.

El domingo, la atención de la pelota se desplazará a la localidad navarra de Aoiz (17.15 horas) y el lunes se cerrará la primera jornada en el Beotibar de Tolosa (17.00).

En la segunda jornada, el Parejas visitará Basauri (viernes), Estella y Oyarzun (sábado), y Eibar (domingo).

Según se adelantó en la presentación que se realizó en el Adarraga, el recinto logroñés acogerá una cita mensual con el Parejas. Una manera de fidelizar al público riojano después de años de ausencia de los principales torneos oficiales. Aspe y Baiko solo llegaban en San Mateo para hacer caja y volver a marcharse hasta el siguiente año. Ahora se podrá ver un festival al mes, aprovechando el acuerdo firmado entre la Liga de Empresas (LEMP) y el Gobierno de La Rioja, ayudado sin duda por la progresión de Javier Zabala en los últimos meses.

También se podrá disfrutar el frontón Adarraga de uno de los seis partidos de la liguilla de semifinales. En los mejores sueños de los aficionados riojanos a la pelota se visualiza a Javier Zabala y a Julen Martija jugando en la instalación logroñesa. Pero hasta entonces queda mucho pelotazo que dar. De momento, esta mañana presentación del Parejas 2026.