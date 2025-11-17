LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Javier Zabala corre a contracancha para alcanzar una pelota en la final del Cuatro y medio que se disputó el domingo en Bilbao. Juan Marín
Pelota

Adiós, Cuatro y medio; hola, Parejas

Esta martes se presenta el torneo de Parejas con Javier Zabala entre los titulares de Aspe y el sábado se jugará en el Adarraga un festival de la primera jornada

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

Sin apenas tiempo para celebrar o para lamentar, la pelota pasa página al Cuatro y medio y hoy presenta en la capital vizcaína el torneo ... de Parejas 2026. Todavía resuenan en los aledaños del frontón Bizkaia de Bilbao los cánticos de ánimo de los seguidores de Javier Zabala y las celebraciones de los seguidores de Peio Etxeberria después de que el delantero de Cenoz lograra su primera chapela del Cuatro y medio al imponerse al delantero riojano (22-11) en una final que dominó de principio a fin.

Adiós, Cuatro y medio; hola, Parejas