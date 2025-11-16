La comparecencia de Javier Zabala en la sala de prensa fue tranquila, el riojano estaba resignado por perder, pero con un gesto sereno. Acababa de ... experimentar lo que es jugar una gran final y estaba saboreándolo interiormente aunque el resultado no había sido el esperado.

El gran problema de Zabala en la final fue que Etxeberria le sacó de su plan de partido que había preparado y le hizo jugar a lo que quiso el navarro. «He perdido el guion de juego», reconocía en sala de prensa. «Venía con una idea -desvelaba- y con esa tacada me he salido de lo que tenía que hacer. He seguido sin cabeza, tirando sin rumbo fijo. Y cuando pierdes el sentido en una final, se te va».

El delantero riojano contaba con los consejos de su padre desde la silla y la idea era evitar la zurda de Peio. «Mi padre me insistía en que le hiciera jugar de derecha. Pero cada golpe de Peio me ponía en complicaciones, solo corría de un lado a otro y, una vez que se me ha ido en el marcador, he perdido la confianza en mí. Mi derecha no ha funcionado muy bien y las que tocaba de zurda eran pelotas pasadas, por lo que no lograba hacerle daño», reflexionó en voz alta.

Una vez finalizada la final y a toro pasado, Zabala aseguró que su principal debe en el partido fue no «quitarle la iniciativa» a su rival. «En todo momento se me ponía por delante y no sabía salir de ahí. A veces le he tenido vendido, pero no sabía qué hacer. Él se ha mantenido en la pared, en medio del frontón, y no le he jugado al ancho, que es donde hace menos daño a la hora de darle. Por más que me ha insistido mi padre, no he conseguido salir de ahí».

Con más calma, Zabala repasó el partido: «Hemos empezado disputados. Los dos necesitábamos esos tantos duros para ir entrando en juego. Luego él ha acertado mucho del 2-4 al 10-4. Yo estaba pendiente del ancho y me metía la pelota por pared. No he encontrado recursos y, si él lo hace bien, es difícil encontrar respuesta al ritmo que pone. Ha podido conmigo».

Pero no todo lo que sucedió ayer fue negativo. Es un aprendizaje, caro, pero necesario en el transitar hacia la chapela. Así lo vivió el riojano: «No es un día más. La gente, el frontón, aprietan mucho... y si no estás cómodo en la cancha se te puede volver en contra. Estás en un agujero y no puedes salir. En cualquier caso, estoy agradecido a la gente que ha venido de La Rioja porque ha sido un día increíble».

Lo cortés no quita lo valiente. Ayer Peio Etxeberria fue el mejor y Zabala lo quiso reconocer: «Peio tiene un nivel increíble. Ha hecho méritos durante este campeonato y ha jugado una final perfecta». «Fastidia -prosigue- perder una final porque había mucha ilusión puesta en mí, gente que creía en mí. Habrá que pensar en lo que hemos hecho para llegar hasta aquí, en lo que hemos mejorado, y pensar también en lo que tenemos que mejorar para ganar la chapela».