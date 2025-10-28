Cuando el Cuatro y medio hablaba en riojano

Este sábado Javier Zabala tiene la oportunidad de clasificarse para la final del Cuatro y medio. El pelotari de Aspe se encuentra a un partido ... de convertirse en el tercer riojano en lograrlo, después de Augusto Ibáñez, Titín III, y de Abel San Martín, Barberito I. Para entrar en este selecto club el delantero logroñés tendrá que superar a Joseba Ezkurdia, el sábado en el frontón Ogueta de Vitoria.

En la otra semifinal, que se jugará este domingo en el frontón Atano III de San Sebastián, Altuna III se enfrentará a Peio Etxeberria por la otra plaza en la final. Cuatro finalistas de la empresa Aspe.

El Cuatro y medio, también conocido como 'la jaula', es un campeonato en el que los pelotaris riojanos no han tenido mucha presencia. Aún así, dos paisanos consiguieron inscribir su nombre en la nómina de campeones.

Uno de ellos fue Titín III, que se convirtió en un habitual de las semifinales y además, en tres ocasiones fue capaz de clasificarse para la final. Y una de ellas, en el año 2007, imponerse a Barriola en el frontón Ogueta de Vitoria (22-15) en un partido que será recordado por los emocionantes abrazos entre el delantero de Tricio y el desaparecido Joaquín Plaza. Mucha emotividad reprimida ya que era la tercera final a la que se enfrentaba el riojano después de dos derrotas en las anteriores.

Antes de esta final, en el 2003, Titín III no pudo con Nagore (15-22), en un partido disputado también en Vitoria. Una final en la que el delantero de Tricio nunca estuvo cómodo y el pelotari de Irurzun aprovechó para sumar su tercera chapela en la distancia después de haberse impuesto en las finales de 1995 (ante Unanue, 22-18) y 1998 (ante Eugi, 22-11).

Derrota ante Retegui

Aunque la final más recordada será siempre la del año 1997 entre Julián Retegui y Titín III, un partido que quedó grabado para siempre en el imaginario colectivo de todos los aficionados a la pelota por el qué (victoria de Retegui, uno de los pelotaris más carismáticos de este deporte) y por el cómo (Titín III ganaba 21-17 y Retegui consiguió darle la vuelta al partido para imponerse 22-21).

Muchos años antes, en la década de los años 50 del siglo anterior, Abel San Martín Campo, Barberito I, el pelotari de Baños de Río Tobía, se impuso en la final del Cuatro y medio en dos ocasiones. En el año 1955 Barberito I venció a Ogueta (22-20) en el frontón municipal de Vergara. Y al año siguiente, el pelotari bañejo se impuso en la final a Chicuri (22-12) en el Astelena de Eibar. Al año siguiente Barberito no pudo firmar el triplete y cayó con rotundidad ante Ogueta (22-3).

Ahora le toca a Javier Zabala luchar por convertirse en el tercer riojano presente en una final del Cuatro y medio. Ezkurdia es su último escollo.