LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Titín, con la chapela y la bandera de La Rioja, en el podio con Barriola. Justo Rodríguez
Pelota

Cuando el Cuatro y medio hablaba en riojano

Solo Titín III y Barberito I han vencido en la distancia en la que Zabala busca la final

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Este sábado Javier Zabala tiene la oportunidad de clasificarse para la final del Cuatro y medio. El pelotari de Aspe se encuentra a un partido ... de convertirse en el tercer riojano en lograrlo, después de Augusto Ibáñez, Titín III, y de Abel San Martín, Barberito I. Para entrar en este selecto club el delantero logroñés tendrá que superar a Joseba Ezkurdia, el sábado en el frontón Ogueta de Vitoria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  3. 3 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  4. 4 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  5. 5 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  6. 6

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  7. 7

    El negocio se trabaja en familia
  8. 8

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  9. 9 Pena de tres años y dos meses por llamar «serpiente asquerosa» a una policía y tratar de agredirla
  10. 10

    La víctima tenía un profundo corte de «degüello» y varias tentativas de incisiones previas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cuando el Cuatro y medio hablaba en riojano

Cuando el Cuatro y medio hablaba en riojano