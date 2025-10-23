El Campeonato de La Rioja de Clubes afronta su segunda jornada este fin de semana

El Campeonato de La Rioja de clubes ha echado a andar y este fin de semana afronta su segunda jornada. Así, esta tarde (18. ... 30 horas) en el frontón Javier Adarraga acoge un festival que arranca con el duelo de promesas femenino entre Maite y Saira contra María y Ana. A continuación, en promesas chicos, Garatea (Pradejón) y Nicolás (San Come) se miden a Asier y Javier Altuzarra (Ezcaray B).

En el mismo escenario, pero mañana viernes (18.00 horas), Titín V (San Cosme B) y Plaza (Ezcaray A) se enfrentan a Jaime y Jorge Altuzarra (Ezcaray A). Y a continuación, partido de juveniles con Cámara y Mito (Baños) contra Izan y Sergio (Titín III).

También mañana, pero en la localidad de Baños de Río Tobía (20.00 horas), Aitor Lara (Uruñuela) y Olave (Baños) se enfrenatarán a Alejandro y Koldo (Baños B). También en Baños de Río Tobía, pero ya el sábado (16.30 horas), Álvaro García y Sergio Lacalle (Nájera A) se enfrentan a Bobadilla e Íñigo (Baños A). En el segundo partido, Gutiérrez/Fernández/Sánchez –dos de ellos– juegan contra Pachi y Medel (Titín III). Por último, Llorente y Jorge Larrea (Nájera B) se miden a Petite II y Matute IV (Pelota 22).

Arranca la pala

Por otro lado, este fin de semana arranca el torneo de Pala Goma, en una primera jornada en la que descansa Ezcaray. El frontón de Villamediana acoge el domingo (10.00 horas) el duelo entre Villamediana y Arnedo. También el domingo, pero en Albelda (08.00 horas), Albelda se mide a Cantabria.