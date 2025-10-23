LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pelota

El Campeonato de La Rioja de Clubes afronta su segunda jornada este fin de semana

El Javier Adarraga y el frontón de Baños de Río Tobía acogen dos programas cada uno

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:52

Comenta

El Campeonato de La Rioja de clubes ha echado a andar y este fin de semana afronta su segunda jornada. Así, esta tarde (18. ... 30 horas) en el frontón Javier Adarraga acoge un festival que arranca con el duelo de promesas femenino entre Maite y Saira contra María y Ana. A continuación, en promesas chicos, Garatea (Pradejón) y Nicolás (San Come) se miden a Asier y Javier Altuzarra (Ezcaray B).

