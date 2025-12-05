LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Zabala golpea ante Ezkurdia. J. M. GARZARÓN
Pelota

El Parejas se lleva a Javier Zabala a Barcelona

El delantero logroñés se enfrentará junto a Martija en el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron a Altuna y Ezkurdia

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:41

Barcelona es un escenario atípico a primera vista cuando se habla de pelota, pero la Ciudad Condal ya ha acogido partidos en los años anteriores. ... Este sábado el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron será el escenario de nuevo del Campeonato de Parejas. De hecho, el pasado año ya se disputó una jornada por estas mismas fechas, el 15 de diciembre, en una tarde en la que participó Darío Gómez en el torneo de Segunda.

