El Parejas se lleva a Javier Zabala a Barcelona
El delantero logroñés se enfrentará junto a Martija en el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron a Altuna y Ezkurdia
Logroño
Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:41
Barcelona es un escenario atípico a primera vista cuando se habla de pelota, pero la Ciudad Condal ya ha acogido partidos en los años anteriores. ... Este sábado el frontón Egora Olimpics Vall d'Hebron será el escenario de nuevo del Campeonato de Parejas. De hecho, el pasado año ya se disputó una jornada por estas mismas fechas, el 15 de diciembre, en una tarde en la que participó Darío Gómez en el torneo de Segunda.
Hasta tierras catalanas se desplazarán tres de los representantes riojanos para el festival de mañana. De nuevo Darío, Carmelo Loza y Javier Zabala forman parte de un atractivo cartel como parte de la tercera jornada del torneo.
-
Hoy Amorebieta. 20.45 h
-
PARTIDO
-
Salaberria - Gaskue / Rekalde - Bikuña
-
Elordi - Zabaleta / P Etxeberria - Rezusta
-
Mañana Barcelona. 17.15 h
-
PARTIDO
-
Darío - Loza / Murua - Gabirondo
-
Altuna III - Ezkurdia / Zabala - Martija
-
Domingo San Sebastián. 17.15 h
-
PARTIDO
-
Zubizarreta III - Aranguren / Senar - Ugartemendia
-
Laso - Albisu / Larrazabal - Mariezkurrena II
-
Agirre - Lizeaga / Bakaikoa - Aldabe
-
Lunes Tolosa. 17.15 h
-
PARTIDO
-
Peña II - Salaverri II / Amiano - Eskiroz
-
Jaka - Iztueta / Artola - Imaz
-
Alberdi II - Erostarbe / Egiguren V - Eskuza
-
La jornada (3ª)
-
Hoy, Amorebieta (20 45, ETB1-22.15) Elordi-Zabaleta/Peio Etxeberria-Rezusta
-
Mañana, Barcelona (17 15, ETB1)
-
Altuna III-Ezkurdia/Zabala-Martija
-
Domingo, Atano III de Donostia (17 15, ETB1)
-
Laso-Albisu/Larrazabal-Mariezkurrena II
-
Lunes, Beotibar de Tolosa (17 15, ETB1)
-
Jaka-Iztueta/Artola-Imaz
-
PAREJAS J G P +/- PT
-
1 Altuna III-Ezkurdia 2 2 0 +25 2
-
2 Laso-Albisu 2 2 0 +24 2
-
3 Elordi-Zabaleta 2 1 1 +1 1
-
4 Zabala-Martija 2 1 1 +1 1
-
5 Artola-Imaz 2 1 1 -5 1
-
6 Jaka-Iztueta 2 1 1 -15 1
-
7 Larrazabal-Mariezkur. 2 0 2 -4 0
-
8 P. Etxeberria-Rezusta 2 0 2 -27 0
-
ê Pasan directo a la liguilla de semifinales.
El pelaire y el bañejo se medirán en el Campeonato de Segunda a Murua y Gabirondo en un partido en el que una de las dos parejas perderá su condición de invicto ya que hasta ahora suman dos triunfos consecutivos.
En Primera, Javier Zabala tiene la oportunidad de volver a mostrar su gran nivel y excelente estado de forma actual, como ya hiciera la pasada jornada ante Peio Etxeberria y Rezusta en Basauri.
El logroñés, junto a Julen Martija, se mide en el frontón barcelonés a los actuales líderes, Altuna III y Ezkurdia. La pareja de los multicampeones delanteros es una de las más atractivas del campeonato por su juego agresivo y espectacular.
