Bobadilla y Nanclares, campeones

Bobadilla y Nanclares (Baños y San Asensio) se alzaron ayer con el Campeonato de La Rioja de Clubes 2025 en la categoría de Mayores de Segunda tras imponerse en la final a la pareja de Nájera B formada por Llorente y Jorge Larrea por un claro 6-22. En el festival disputado en el frontón Adarraga de Logroño y correspondiente a la octava jornada del torneo, también tuvo lugar la semifinal de categoría Juvenil de Segunda que finalizó con la victoria de Ramos (Logroño) y Asier (Ezcaray) por 22-17 ante Cristian y Diego (Villamediana (B).

