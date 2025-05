Artola podrá disfrutar de su final contra Altuna El guipuzcoano gana a Larrazabal con juego y facilidad y se cita con el amezquetarra, como en aquel partido del 2021 que no pudo jugar

José Martínez Glera Logroño Domingo, 18 de mayo 2025, 20:32 Comenta Compartir

Iñaki Artola podrá jugar la final del Manomanista que no pudo vivir en el 2021, cuando una lesión le impidió pelear por el título. Cuatro años después, el vasco se medirá a su paisano Jokin Altuna el 1 de junio y ambos revivirán aquella final que acabó jugando y perdiendo Beñat Rezusta ante el amezquetarra. Artola es un pelotari maduro, con muchos y buenos argumentos sobre la cancha, pero sobre todo con un templanza y lectura del partido que le han dado los años. Venció en Vitoria a Iker Larrazábal, que comenzó en octavos, eliminó a Joseba Ezkurdia y ganó en cuartos a Altuna y a Darío.

Artola 22 - 12 Larrazabal Duración: 55 minutos

Pelotazos: 252

Saques: Artola, 4; Larrazabal, 3

Faltas: Artola, 0 ; Larrazabal, 1

Pasas: Artola, 0; Larrazabal, 0

Ganados: Artola, 13; Larrazabal, 4

Perdidos: Artola, 5; Larrazabal, 5

Marcador: 0-4, 2-4, 2-7, 8-7, 8-8, 8-9, 14-9, 14-10, 16-11, 16-12, 22-12.

Incidencias: Segunda semifinal del Manomanista. Frontón Ogueta de Vitoria

Iñaki Artola tiene dos semanas para preparar la final. Dos semanas ilusionantes ante la que es su segunda cita manomanista de semejante envergadura, aunque no quiere recordar la del 2021, en la que se ganó plaza, pero una lesión le impidió medirse a Jokin Altuna. Artola no comenzó bien el partido, pero es un pelotari con más pausa que Larrazabal. El alavés firmó una tacada inicial de cuatro tantos, merced a dos errores de su adversario, un saque ganador y un pelotazo ante el que nada pudo hacer el guipuzcoano desde el octavo cuadro. En otros tiempos, Artola hubiera caído presa de los nervios. Larrazabal le abrió la puerta y aunque tardó en cruzarla, fue sumando tantos hasta empatar a siete y ponerse por delante por primera vez, 8-7. Artola había comenzado a desplegar su juego y mostraba sus cartas: castigar a su rival, hacerle correr y acabar con dejada o aire. Y en ese escenario, el alavés sufre mucho.

Cedió el empate el delantero de Alegría, a ocho y a nueva, pero enlazó un dejada, un saque y dejada, un saque, una espectacular dejada y un nuevo saque para irse hasta 14-9 y propiciar la primera ruptura seria en el marcador. El ritmo comenzaba a pensar para Larrazabal mientras que Artola crecía a la par que sus números. Controlaba el guipuzcoano el golpe del alavés, le buscaba los ángulos, insistía con pelotas a la pared y, en suma, le maduraba poco a poco hasta que cayera por sí solo.

Con la distancia establecida, el siguiente estadio del partido residía en la gestión de ese 14-9. Y Artola también ha mejorado en ese trabajo. Los tantos fueron cayendo y ambos se marcharon a vestuarios con 18-12. Larrazabal no había entregado el triunfo, pero casi. No había chispa en su gesto. Artola tenía el partido donde quería. Si el dieciocho llegó con una carambola después de que el alavés dominase pero se quedara vencido con una pelota a los medios, el siguiente se consumó con saque y dejada, el vigésimo de saque y el penúltimo con dejada al ancho, una de las obras de arte que suele firmar Artola en muchos de sus partidos. Trabajo hecho. Larrazabal no tenía palabras, por mucho que su botillero le alentara. Un bote desconcertante impidió la respuesta de Larrazabal y el partido acabó. Artola jugará la final; Larrazabal, que comenzó en octavos, llegó a semifinales.