Andrea Capellán recupera el título mateo

. Goiuri Zabaleta y Andrea Capellán se han impuesto en el torneo de San Mateo, que este miércoles por la mañana ha cerrado su cuarta ... edición. Capellán repite triunfo en el Adarraga, ya que ganó el título en su primera edición, en el 2022, y borra las dos últimas finales, que perdió. Zabaleta y Capellán han ganado por 22-16 a Amaia Aldai y Nora Mendizabal. Ambas parejas llegaban a la cita después de vencer en sus respectivas semifinales, en Cihuri y Santo Domingo de La Calzada.

El partido arrancó marcado por la igualdad entre ambas formaciones y de hecho se sucedieron los empates en esa primera mitad. Mendizabal marcaba territorio lejos del frontis y Aldai aprovechaba para rematar y ganar tantos. Andrea Capellán mostraba, sin embargo, un juego más intermitente, ofertando pelotazos largos, pero sin la continuidad que hubiera deseado. Zabaleta, no obstante, aprovechaba la mínima oportunidad para atacar a la pelota y acabar el tanto.

La clave ha estado en el empate a 14 tantos. Aldai ha mandado la esférica a la chapa y ha dado el saque a Zabaleta. Ésta y Capellán han aprovechado para marcar un parcial de 6-0 y dejar prácticamente sentenciada la final. Las perdedores lograron hacer dos tantos más, pero Zabaleta y Capellán nunca han visto peligrar la victoria.

El festival ha arrancado con un partido con cuatro pelotaris infantiles riojanas en la cancha. Juncal García y Natalia Martínez se han impuesto por la mínima a Alicia García y Carla Romero.