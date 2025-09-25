LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las protagonistas de los dos partidos de este miércoles posan juntas. Emakume
Pelota

Andrea Capellán recupera el título mateo

Zabaleta y la riojana, que ya ganó el torneo en el 2022, se han impuesto en la final a Aldai y Mendizabal

La Rioja

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:47

. Goiuri Zabaleta y Andrea Capellán se han impuesto en el torneo de San Mateo, que este miércoles por la mañana ha cerrado su cuarta ... edición. Capellán repite triunfo en el Adarraga, ya que ganó el título en su primera edición, en el 2022, y borra las dos últimas finales, que perdió. Zabaleta y Capellán han ganado por 22-16 a Amaia Aldai y Nora Mendizabal. Ambas parejas llegaban a la cita después de vencer en sus respectivas semifinales, en Cihuri y Santo Domingo de La Calzada.

