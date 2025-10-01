Ancizar y Zubizarreta IV se imponen en la primera edición del Másters de Arnedo

José Martínez Glera Logroño Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:44 Comenta Compartir

Ancizar, en promesas, y Zubizarreta IV, en élite, se impusieron ayer en la primera edición del Másters Ciudad de Arnedo del Cuatro y medio que se ha celebrado durante tres jornadas en la localidad riojabajeña, coincidiendo con las jornadas de fiestas locales en una iniciativa que ha tenido buena acogida entre los aficionados locales.

La competición arrancó el pasado viernes con la disputa de las semifinales en ambas categorías. En promesas, Ancizar se impuso a Otaegi y Alberdi eliminó del torneo al riojano Garatea.

El domingo se completó esa ronda con dos encuentros más. En promesas, Etxaniz superaba al najerino Paraguayo VII y Zubizarreta vencía a Altuna. Las finales en ambas categorías quedaban definidas.

Finales

Y ayer se resolvieron ambas finales en una intensa jornada de pelota en Arnedo. En la primera de ellas, Ancizar (Erreka) ganaba el título promesas tras superar a Etxaniz (Azkoitia) por un apurado 22-19 que mantuvo el interés de los aficionados hasta la resolución del duelo.

Al término del partido, saltaron a la cancha los dos protagonistas de la final élite en la que se produjo un marcador un poco más holgado el que logró Zubizarreta IV (Lapke) sobre Alberdi (Aurrera Tolosa), al que dejó en quince tantos después de un partido atractivo.

