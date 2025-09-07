LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Altuna se dispone a golpear con la derecha con Jaka a su espalda. Justo Rodríguez
Pelota

Altuna no da opciones y finiquita por la vía rápida

El de Amézqueta, junto a Eskiroz, pasa por encima de Jaka-Zabaleta y estará en las semifinales del Masters este viernes en el Navarra Arena

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:35

Altuna e Imaz (ayer sustituido con éxito por Eskiroz) lograron este sábado su pase a las semifinales del Masters CaixaBank serie A del viernes en ... el Navarra Arena. Además, este resultado clasifica también para esa cita al riojano Zabala y a Mariezkurrena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5

    Sin gol no hay victoria
  6. 6

    Cocina de producto con nombre propio
  7. 7 Arde un castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral
  8. 8

    Oro y bronce riojanos en el Europeo de maratón
  9. 9

    El DUX Logroño conoce la cara B del VAR
  10. 10

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Altuna no da opciones y finiquita por la vía rápida

Altuna no da opciones y finiquita por la vía rápida