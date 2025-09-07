Altuna no da opciones y finiquita por la vía rápida

Altuna e Imaz (ayer sustituido con éxito por Eskiroz) lograron este sábado su pase a las semifinales del Masters CaixaBank serie A del viernes en ... el Navarra Arena. Además, este resultado clasifica también para esa cita al riojano Zabala y a Mariezkurrena.

La puesta en escena de Altuna fue toda una declaración de intenciones. Dos paredes de zurda desde el ancho que Jaka no llega. Aplausos. El de Amézqueta salió jugón. Altuna sacó ayer parte de su repertorio para deleite del respetable.

Aprovechó una pelota entregada para acabar con otras dos paredes con efecto (7-3), acabó con su zurda por pared mientras Jaka solo podía mirar la pelota (9-4) para a continuación mover al delantero azul hasta contracancha y terminar en el rincón a pesar del intento de Zabaleta por llegar y devolver (10-4).

Los colorados eran un vendaval y ni un trabajador Jaka ni un errático José Javier Zabaleta podían con ellos. Además, Eskiroz se sumó a la fiesta y llevó el partido al primer descanso con un gancho que parecía defensivo y se convirtió en el golpe de la tarde (12-5) al pico del frontón. Altuna aplaudió a su compañero después de llevarse las manos a la cabeza. ¿Pero qué has hecho Eskiroz? debió pensar el delantero de Amézqueta.

El choque se reanudó con la misma decoración: colorados mandando en el juego y en el marcador.

Cuatro tantos de Jaka

A pesar de la diferencia, Jaka tiró de orgullo para intentar invertir las sensaciones del partido. El delantero de Lizarza sumó cuatro tantos casi consecutivos gracias a dos ganchos, una volea y una parada al rincón (17-9).

Jokin Altuna, engañando con el cuerpo a Erik Jaka que se fue a contracancha, acabó en el rincón y llevó el partido al segundo descanso (18-9). Y de ahí al final los cuatro protagonistas se limitaron a esperar a que llegara el final (22-9).