Altuna no da opciones y finiquita por la vía rápida
El de Amézqueta, junto a Eskiroz, pasa por encima de Jaka-Zabaleta y estará en las semifinales del Masters este viernes en el Navarra Arena
Logroño
Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:35
Altuna e Imaz (ayer sustituido con éxito por Eskiroz) lograron este sábado su pase a las semifinales del Masters CaixaBank serie A del viernes en ... el Navarra Arena. Además, este resultado clasifica también para esa cita al riojano Zabala y a Mariezkurrena.
La puesta en escena de Altuna fue toda una declaración de intenciones. Dos paredes de zurda desde el ancho que Jaka no llega. Aplausos. El de Amézqueta salió jugón. Altuna sacó ayer parte de su repertorio para deleite del respetable.
Aprovechó una pelota entregada para acabar con otras dos paredes con efecto (7-3), acabó con su zurda por pared mientras Jaka solo podía mirar la pelota (9-4) para a continuación mover al delantero azul hasta contracancha y terminar en el rincón a pesar del intento de Zabaleta por llegar y devolver (10-4).
Los colorados eran un vendaval y ni un trabajador Jaka ni un errático José Javier Zabaleta podían con ellos. Además, Eskiroz se sumó a la fiesta y llevó el partido al primer descanso con un gancho que parecía defensivo y se convirtió en el golpe de la tarde (12-5) al pico del frontón. Altuna aplaudió a su compañero después de llevarse las manos a la cabeza. ¿Pero qué has hecho Eskiroz? debió pensar el delantero de Amézqueta.
El choque se reanudó con la misma decoración: colorados mandando en el juego y en el marcador.
Cuatro tantos de Jaka
A pesar de la diferencia, Jaka tiró de orgullo para intentar invertir las sensaciones del partido. El delantero de Lizarza sumó cuatro tantos casi consecutivos gracias a dos ganchos, una volea y una parada al rincón (17-9).
Jokin Altuna, engañando con el cuerpo a Erik Jaka que se fue a contracancha, acabó en el rincón y llevó el partido al segundo descanso (18-9). Y de ahí al final los cuatro protagonistas se limitaron a esperar a que llegara el final (22-9).
Darío y Zabala comparten protagonismo hoy en Legutiano
La pelota riojana tiene hoy puesta toda su atención en el frontón de Legutiano (17.30 horas, ETB1) con doble presencia de paisanos. Darío y Zabala afrontan dos compromisos claves en el Masters CaixaBank.
El primero en saltar a la cancha será el delantero de Ezcaray, que formará con Eskiroz (que ayer jugó con Altuna en Lequeitio) para enfrentarse a Zubizarreta III y Bikuña. El premio para la pareja ganadora es estar el sábado 13 en Alsasua en la final del Masters CaixaBank Serie B. Allí les esperan ya Peio Etxeberria y Morgaetxebarria que ayer ganaron la primera semifinal a Agirre y Eskuz (14-22).
El siguiente riojano en salir al frontón será Javier Zabala. El delantero logroñés afronta la última jornada del Masters Serie A sabiendo que la victoria ayer de Altuna les clasificó también a él y a Mariezkurrena por lo que hoy el riojano se puede dedicar a recuperar las buenas sensaciones en el frontón.
El viernes por la noche, en un emocionante partido, Elordi y Albisu se impusieron por la mínima (21-22) a Artola y Martija, dejando a estos últimos con solo dos triunfos y fuera de cualquier combinación para entrar en las semifinales.
Los que sí estarán en las semifinales son los ganadores de ayer Altuna-Imaz (ayer jugó Eskiroz). Así que el resto de parejas esperará al resultado de esta tarde para echar cuentas. Hay una combinación directa: si Zabala y Mariezkurrena ganan, estarán las semifinales.
