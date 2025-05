Altuna ofrece un gran partido para alcanzar la final del Manomanista

José Martínez Glera Logroño Sábado, 17 de mayo 2025, 20:00 Comenta Compartir

Jokin Altuna y Unai Laso no son pelotaris de medias tintas. Sus enfrentamientos son eléctricos y desequilibrados, salvo el que jugaron en el 2022 y ... que acabó en 17-22 a favor el navarro. En los otros tres disputados hasta este sábado el perdedor no llegó a los diez tantos. Y hoy se ha cumplido la norma. La victoria ha sido para Altuna, por 22-9, que llega una vez más a la final del Manomanista. Un gran Altuna, en una de sus mejores versiones. Laso sufrió, y mucho, pero no se dio por vencido ni aun cuando perdía por 15-0. Altuna espera rival, que saldrá del partido que este domingo juegan Artola y Larrazabal en Vitoria.

Altuna 22 - 9 Laso Duración: 51 minutos

Pelotazos: 209

Saques: Altuna, 3; Laso, 1

Faltas: Altuna, 0; Laso, 0

Pasas: Altuna, 0 ; Laso, 0

Ganados: Altuna, 15; Laso, 5

Perdidos: Altuna, 3; Laso, 4

Marcador: : 15-0, 15-1, 17-1, 17-5, 18-5, 18-6, 19-16, 19-8, 20-8, 20-9 y 22-9

Botilleros: Ander Altuna, con su primo; Jon Mariezkurrena, con Laso.

Incidencias: Semifinal del Manomanista. Frontón Atano de San Sebastián El inicio de Altuna fue simplemente soberbio amparado en el saque inicial, pelotazo que es muy importante en el mano a mano, pero todo lo demás corrió a cargo del delantero de Amézqueta-. Ágil de piernas, fresco de manos, con ideas claras y una exquisita técnica que le permite encontrarse con la pelota en las mejores condiciones. No necesita el esfuerzo o el golpe violento. Todo fluye con naturalidad. Una delicia. Laso entregó el primer tanto con una volea a bote a la que llegó tarde. No estuvo cómodo el navarro. Se le veía desde el primer golpe. Altuna apeló a la altura para alejar a su rival del frontis. El pelotazo que supuso el segundo tanto obligó a Laso a entrar de volea defensiva más allá del siete, si bien solo recurrió al golpeo en largo para preparar el ataque. Apostaba Altuna más por cerrar el tanto pronto y vaya si lo consiguió. Sumó el tercero con una apertura de aire antes de dar paso a una secuencia de saque y remate que le permitió sumar cinco tantos con otras tantas dejadas, preferiblemente al rincón. Laso estaba desorientado porque el comienzo le superaba. Añadió dos tantos de saque el vasco y mandó a su oponente a pensar al vestuario con 12-0 en el marcador mientras él se quedaba en la cancha, su hábitat y más con semejante marcador. El partido no cambió tras su reanudación. Las diferencias seguían siendo enormes. Altuna sumó tres tantos más con un derechazo al rebote, la quinta secuencia de saque y dejada y un saque antes de Laso inaugurase su marcador con un gancho pegado al frontis. Abría así el navarro las puertas a su mejor momento. Logró el segundo para fijar el 17-2 e iniciar tacada hasta el 17-5 antes de que Altuna pusiera fin a una reacción a la desesperada, con el corazón animando y la mente analizando la diferencia de trece tantos. Segundo descanso, 18-5, antes de abrir el tercer acto, el del triunfo y la muerte con la grada puesta en pie. Laso se mantuvo en pie en el duelo que bajaba el telón. Alcanzó el sexto y luego el séptimo y el octavo para poner el 19-8 en el electrónico antes de fallar una dejada desde el uno. Error capital. Cayó el vigésimo tanto para Altuna. Y lo celebró con el puño cerrado. Romper esa barrera del veinte tiene también un fuerte componente emocional. Añadió el noveno Laso tras un error de zurda de su oponente, pero perdió el saque acto seguido. Otro pelotazo de Altuna. Último saque para el amezquetarra. Aplauso unánime en el Atano. Saque y remate. El sexto, el 22-9.

