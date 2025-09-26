Altuna y Ezkurdia llegan a la final por la autopista

Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia pugnarán por el título de San Mateo este domingo contra Erik Jaka y Martxel Iztueta. La atípica pareja por ... la decidió apostar Aspe alcanza el partido definitivo del torneo después de ganar este viernes a Jon Ander Peña y Rubén Salaverri por 22-. Partido cómodo, que viene a refrendar la buena imagen y juego que ambos ofrecieron el pasado lunes ante Zabala y Zabaleta, a quienes derrotaron sin sobresaltos.

Altuna-Ezkurdia 22 - 8 Peña II-Salaverri Duración: 46 miinutos

Pelotazos: 363

Saques: Altuna, 5; Peña II, 0

Faltas: Altuna, 0; Peña II, 0

Ganados: Altuna, 6; Ezkurdia, 0; Peña II, 1; Salaverri, 2

Perdidos: Altuna, 1; Ezkurdia, 3; Peña II, 6; Salaverri, 3

Marcador: 9-0, 9-2, 10-2, 10-4, 11-5, 12-15, 18-5, 18-7, 21-7, 21-8 y 22-8.

Incidencias: Último partido de la liguilla de semifinales del torneo de San Mateo. Lleno, con 1.396 espectadores.

Salaverri comparecía por tercera vez en el Javier Adarraga, aunque en esta ocasión no lo hizo acompañado por Iñaki Artola, que dejó su puesto a Peña II debido a unas molestias físicas. El delantero de Alegría no quiere asumir riesgos y menos cuando el lunes se presenta el Cuatro y medio y, seguramente, es uno de los hombres elegidos.

La empresa para el tolosarra y el riojano era tremendamente complicada. Zabala y Zabaleta ya tuvieron muchos problemas ante Altuna y Ezkurdia, porque la pregunta es cómo jugar a estos dos delanteros. El navarro maneja muy bien la volea, que de ser defensiva pasa a ofensiva en sus manos, y hace muy corto el frontón. Yel amezquetarra no tiene problemas en jugar cerca del frontis, pero tampoco en mandar la esférica al cuadro ocho.

La primera mitad se la perdió quien se despistó en el ambigú, porque Altuna y Ezkurdia se colocaron 9-0 en menos de quince minutos. Salaverri entregó la primera pelota con derecha, Altuna paró la esférica al rincón y acto seguido firmó el primer saque. La maquinaría comenzaba a carburar. Tres errores más del dúo de Baiko, uno de ellos, el 7-0, después de que Altuna recogiera la carambola al segundo bote pero se diera por bueno, y dos saques fijaron ese doloroso y casi determinante 9-0.

El silencio en el frontón era notable, incluida la parroquia del fuenmayorense, 'artista' para sus seguidores. Salaverri cortó la pelota al cinco y ganó el primer tanto. Le secundó Peña con su saque y aunque el riojano erró, firmó una sutil dejada desde el cuatro antes de una soberbia jugada, apertura y dejada, de Peña. 'Sí, se puede', gritaban los 1.396 espectadores. Mala señal porque esa reacción suele surgir de la desesperación, aunque a Darío y Rezusta les funcionó el martes.

El marcador no era fácil, pero sí menos llamativo, 11-4.Seis de esos once tantos habían sido fallos de los de azul. Ycon el 12-4, siete. Cuando juegas forzado arriesgas y el riesgo contempla no solo el acierto, sino también el fallo. 12-4, primer descanso. Un tanto más para la pareja de Aspe y estaría en la final. Ya todo daba igual, victoria o derrota incluidas. Erró al abrir Ezkurdia, 12-5, pero Altuna puso fin a las pocas dudas que podían existir al rebasar por alto de pelotazo a Salaverri (hasta el rebote)para poner el 13-5 y meterse en el bolsillo el pase a la final del domingo. Se habían consumido exactamente treinta minutos de juego.

Si rápido había sido el inicio, el final discurría al esprint. Altuna volvió a desbordar a sus rivales, esta vez a Peña;Salaverri no conectó con su derecha y el amezquetarra enlazó tres tantos, dos de ellos de saque, para alcanzar el segundo descanso, 18-5, tomarse un respiro y regresar al frontón para cumplir con el trámite en el que se había convertido el partido. Apareció la calma, incluso cierta relajación, en los de rojo. Ezkurdia falló dos pelotas sencillas con su derecha, 18-7.El marcador no corría peligro.

Jon Ander Peña mandó la pelota al colchón superior en su intento de quitársela de encima y Altuna recuperó el saque. Una parada al rincón y una apertura llevaron el partido a la antesala del triunfo, 21-7. Hubo que esperar unos minutos, pero pocos. Altuna mandó la esférica al colchón inferior. Los de azul se fueron al cestaño en busca de otra pelota, pero no les sirvió de mucho ya que Peña volvió a fallar de aire para que el partido concluyera en 46 minutos. Corto para el nivel que se presupone al torneo.

Aspe y Baiko optan al título. La promotora eibarresa domina en el Adarraga en los últimos años, pero la vizcaína ve en Iztueta al elemento discordante, al que puede marcar el ritmo del partido porque exige a sus rivales, sobre todo al zaguero, y Ezkurdia ha jugado con bastante sosiego en sus dos encuentros.