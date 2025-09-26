LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jokin Altuna se lanza a por la pelota. La llevo a dos botes, pero la dieron por buena y los de Aspe sumaron su séptimo tanto. LOF

Altuna y Ezkurdia llegan a la final por la autopista

La pareja de Aspe hace buena, por ahora, la apuesta de su empresa y peleará por el título de San Mateo tras anular con facilidad a Peña y Salaverri

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:15

Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia pugnarán por el título de San Mateo este domingo contra Erik Jaka y Martxel Iztueta. La atípica pareja por ... la decidió apostar Aspe alcanza el partido definitivo del torneo después de ganar este viernes a Jon Ander Peña y Rubén Salaverri por 22-. Partido cómodo, que viene a refrendar la buena imagen y juego que ambos ofrecieron el pasado lunes ante Zabala y Zabaleta, a quienes derrotaron sin sobresaltos.

