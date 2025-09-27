Una final de San Mateo sin pelotaris riojanos sobre la cancha

José Martínez Glera Logroño Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

Racha rota. La derrota de Rubén Salaverri ha cerrado el círculo y tras dos años de presencia riojana en la final de San Mateo, este 2025 acoge una lucha por el título con tres guipuzcoanos y un navarro en la misma. 2023 y 2024 fueron coto de Javier Zabala, que en esta edición solo ha jugado un partido, el primero del torneo.

Las grandes esperanzas de la pelota riojana estaban puestas el delantero logroñés, que repetía con José Javier Zabaleta por tercer año consecutivo, pero la pareja no acaba de cuajar a tenor de los resultados. En su debut en San Mateo cayeron ante Altuna y Ezkurdia, tan atípica pareja como complicada (22-15) y en el encuentro del miércoles, ya sin el riojano, vencieron (Elordi y Zabaleta) a Artola y Salaverri (22-14) con la esperanza de que estos ganasen esta pasada noche, propiciar un triple empate a un triunfo y hacer cuentas.

El tercero en discordia es Darío Gómez, al que seguramente San Mateo le debe algo más, pero de momento no paga. Ha entrado en las dos últimas ferias pasando por la previa. El año pasado se clasificó para el torneo, pero no llegó a jugarlo. No solo se vio obligado a dejar su puesto a Peio Etxeberria, sino que Rezusta y éste acabaron ganando el título. Darío y Rezusta vencieron con apuros y emoción el martes a Larrazabal y Mariekurrena. Rompieron la lógica que decía el marcador 21-17 en aquel momento final. Y el jueves carecieron de argumentos para hacer frente a Jaka y un espectacular Iztueta.

Así, la pelota riojana deberá esperar a San Mateo 2026. Los tres aspirarán a jugar el torneo y a ellos se unirá Carmelo Loza, que en los próximo meses debutará en el profesionalismo. De momento, este domingo se podrá disfrutar de una gran final y Joseba Ezkurdia se podrá convertir en el primer pelotari en ganar la feria como delantero y como zaguero.