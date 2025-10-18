LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acrobático remate de Altuna III en un partido anterior. Gorka Estrada
Pelota

Altuna y Bakaioka, a por las semis

Ambos pelotaris se enfrentan hoy en el Astelena después de vencer la semana pasada en sus respectivos compromisos

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:47

Comenta

El frontón Astelena de Eibar acoge esta tarde (17.30 horas, ETB1) el duelo entre los vencedores de la primera jornada en el grupo A. ... Altuna III y Bakaikoa pelearán por una victoria que significa lograr una plaza en las semifinales. Aunque el duelo se anunció en el frontón Atano III de San Sebastián, las empresas han cambiado la ubicación durante la semana.

