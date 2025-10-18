Altuna y Bakaioka, a por las semis

El frontón Astelena de Eibar acoge esta tarde (17.30 horas, ETB1) el duelo entre los vencedores de la primera jornada en el grupo A. ... Altuna III y Bakaikoa pelearán por una victoria que significa lograr una plaza en las semifinales. Aunque el duelo se anunció en el frontón Atano III de San Sebastián, las empresas han cambiado la ubicación durante la semana.

Altuna III es el claro favorito en una distancia en la que se maneja a las mil maravillas como pudo comprobar Peña II en el partido de la semana pasada. El juego del delantero de Amézqueta encaja perfectamente en el Cuatro y medio lo que le ha permitido ganar el campeonato en cuatro ocasiones (2017, 2020, 2021 y 2023) y ser finalista en otras tres ediciones (2018, 2019 y 2022).

Joanes Bakaikoa, por su parte, es la sorpresa del grupo. Ya en el cruce de octavos hizo saltar la banca al apear del torneo a un peso pesado como es Artola (15-22). Y en la primera jornada de la liguilla de cuartos se agarró al frontón y realizó una exhibición de resiliencia y fe en sí mismo para llevarse el partido contra Javier Zabala (22-21).

El delantero navarro saltará esta tarde al Astelena con muy poco que perder y mucho que ganar. Alcanzar las semifinales es un premio suculento y Bakaikoa está a un partido de lograrlo.

Ayer arrancó la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Cuatro y medio con la disputa de dos festivales. En el primero hubo presencia riojana en el choque de parejas que abría la tarde en el frontón de Villabona. Victoria para Darío Gómez que formó emparejado con Gabirondo para derrotar a Zubizarreta III y Ugartemendia (22-14).

Triunfo de Ezkurdia

En el estelar, victoria de Ezkurdia que encarrila su pase a las semifinales del Cuatro y medio al imponerse a Jaka con contundencia (22-9) en 43 minutos y después de 260 pelotazos a buena. Un partido marcado por la igualdad hasta el tanto 9. A partir de entonces, el delantero de Arbizu logró una tacada de doce tantos consecutivos para cerrar el partido.