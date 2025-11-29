LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curaçao. Cuatro naciones 'exóticas' ya han certificado su pase para el Mundial. Josemi Benítez

El Mundial se abre al mundo

Sorpresas ·

La ampliación de 32 a 48 países para la cita de EE UU, México y Canadá motiva el debut de Uzbekistán, Jordania, Curaçao y Cabo Verde y el regreso de Haití, además de doblar la presencia de asiáticos, africanos y norteamericanos

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

Más equipos. Más partidos. Más horas de televisión. Más ingresos. Más poder. En enero se cumplirán nueve años de la aprobación de la propuesta del ... presidente de la FIFA Gianni Infantino de ampliar de 32 a 48 las selecciones que participarán en el Mundial. La medida se estrenará en el torneo que acogerán el próximo verano Estados Unidos, Canadá y México, en otra decisión novedosa como es la elección de tres sedes en un mismo torneo que se repetirá en 2030 con España, Portugal y Marruecos. El que se celebrará en Norteamérica acogerá 104 encuentros -por los 64 anteriores- que se concentrarán entre el 11 de junio, fecha en la que México subirá el telón en el mítico Estadio Azteca, y el 19 de julio, cuando el MetLife, en las afueras de Nueva York, corone al nuevo dominador del fútbol.

