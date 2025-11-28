Unai Orradre, un subcampeón de Europa de Moto2 «feliz»

«Estoy feliz con la temporada que hemos realizado». Ese el balance satisfactorio que el piloto alfareño Unai Orradre ha realizado al hablar de la ... campaña recientemente finalizada. Un curso en el que se ha proclamado subcampeón de Europa de Moto2 con el Team Ciatti y en el que rozó el título continental hasta la última vuelta en la ronda de cierre, celebrada este domingo en el circuito Ricardo Romo de Valencia.

En ese balance, Orradre pondera sobre el resto de las circunstancias, tanto la solidez mostrada desde las primeras carreras de la competición como el aprendizaje cosechado en tropiezos como el vivido en el circuito francés de Magny-Cours y en el italiano de Misano. Esa solidez es la que le hizo llegar a la citada última carrera de Valencia con bastantes opciones de hacerse con el campeonato, pero la caída de su compañero Alberto Fernández dejó vía libre al polaco Milan Pawelec para arrebatarle el preciado título. Al respecto, Orradre reconoce que «es una pena» terminar así. «Pero estas cosas pasan en las carreras», apostilla el riojabajeño. «Estábamos liderando el campeonato hasta la última carrera, así que, en general, ha sido una buena temporada. Estoy muy agradecido a Boscoscuro y al Team Ciatti. Tenemos que seguir trabajando y esto me da aún más determinación y motivación para seguir adelante», analiza el de Alfaro.

Ejemplo de esa regularidad que tanto valora el propio Orradre es que el Team Ciatti ha vuelto a ser proclamado como el mejor equipo, y por segundo año consecutivo, en el Europeo de Moto2. «Ha sido una temporada cargada de emociones, hemos peleado y luchado hasta el final y nos hemos dejado todo lo que teníamos tanto dentro como fuera de la pista», afirma Orradre con palabras de agradecimiento a la «gran estructura» del Team Ciatti y Boscoscuro, que le dio la oportunidad también de participar en varias carreras del Mundial de Moto2 a lo largo del presente curso.