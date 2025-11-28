LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unai Orradre, orgulloso de su subcampeonato de Europa de Moto2. LR
Motociclismo

Unai Orradre, un subcampeón de Europa de Moto2 «feliz»

El piloto alfareño aplaude una temporada sólida con el Team Ciatti, mejor equipo de la categoría por segundo curso consecutivo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

«Estoy feliz con la temporada que hemos realizado». Ese el balance satisfactorio que el piloto alfareño Unai Orradre ha realizado al hablar de la ... campaña recientemente finalizada. Un curso en el que se ha proclamado subcampeón de Europa de Moto2 con el Team Ciatti y en el que rozó el título continental hasta la última vuelta en la ronda de cierre, celebrada este domingo en el circuito Ricardo Romo de Valencia.

