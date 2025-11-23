LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Moto2

Una caída de Fernández en la última vuelta y un quinto puesto privan a Orradre del campeonato de Europa

El piloto alfareño vio esfumarse este mediodía en el circuito Ricardo Romo de Valencia el reto de ser campeón de Europa de Moto2

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

El piloto alfareño ha visto esfumarse este mediodía en el circuito Ricardo Romo de Valencia el reto de ser campeón de Europa de Moto2 en ... la última vuelta. Una caída de Fernández cuando iba en cabeza de carrera ha dejado al polaco Pawelec primero del pelotón, mientras Orradre era quinto. Así vio Pawelec la bandera de cuadros, sumando los puntos suficientes para recortar la distancia respecto a Orradre y proclamándose campeón de Europa de Moto2.

