Una caída de Fernández en la última vuelta y un quinto puesto privan a Orradre del campeonato de Europa

El piloto alfareño ha visto esfumarse este mediodía en el circuito Ricardo Romo de Valencia el reto de ser campeón de Europa de Moto2 en ... la última vuelta. Una caída de Fernández cuando iba en cabeza de carrera ha dejado al polaco Pawelec primero del pelotón, mientras Orradre era quinto. Así vio Pawelec la bandera de cuadros, sumando los puntos suficientes para recortar la distancia respecto a Orradre y proclamándose campeón de Europa de Moto2.

El riojano del Team Ciatti llegaba con diez puntos de ventaja sobre Orradre a la última carrera del curso. Y partía tercero en la primera línea de parrilla. Justo detrás de él, Pawelec. Pero el polaco pronto ascendió a la segunda plaza. Después a la primera mientras Orradre se descolgaba a la sexta.

Fernández apuraba, se ponía delante y Pawelec pasaba a la tercera plaza. Luego a la segunda. Pero el empate a puntos daba el campeonato a Orradre. Hasta que en la última vuelta Fernández ha caído y ha dejado los 25 puntos en la moto de Pawelec. Quinto, Orradre veía esfumarse el campeonato.