El piloto alfareño, tras realizar las pruebas calificatorias en el nuevo circuito de Budapest. MSI
Motociclismo

Orradre, a seguir aprendiendo en Hungría

El piloto riojano parte desde la vigésimo sexta plaza este mediodía en su segunda carrera como piloto oficial en Moto2

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:46

«No me estoy conformando. Cada vez quiero más, sigo mejorando y estoy contento porque vamos poco a poco cerrando el hueco con el grupo ... delantero». Esa fue la actitud y las sensaciones con las que el piloto riojano Unai Orradre finalizó ayer las rondas clasificatorias en el Gran Premio de Hungría, el segundo que va a correr como piloto oficial del Mundial de Moto2 bajo el escudo del MSI Racing Team.

