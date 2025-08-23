Orradre, a seguir aprendiendo en Hungría

«No me estoy conformando. Cada vez quiero más, sigo mejorando y estoy contento porque vamos poco a poco cerrando el hueco con el grupo ... delantero». Esa fue la actitud y las sensaciones con las que el piloto riojano Unai Orradre finalizó ayer las rondas clasificatorias en el Gran Premio de Hungría, el segundo que va a correr como piloto oficial del Mundial de Moto2 bajo el escudo del MSI Racing Team.

Tras estrenarse el pasado domingo en el Gran Premio de Austria, este mediodía partirá desde la vigésimo sexta plaza en la parrilla del Circuito del Parque Balaton de Budapest, que vive su primera carrera en el Mundial de MotoGP. Así, todos los pilotos corren en igualdad de condiciones ante el desconocimiento de su trazado. «Es un circuito extraño. No es a lo que estamos acostumbrados por el sur de Europa», describía ayer el piloto alfareño.

Tras los entrenamientos libres del viernes, Orradre valoró ayer en las calificatorias que «seguimos dando pasos adelante» y llamó a «seguir trabajando del mismo modo pues cada vez estamos más cerca de los primeros». En concreto, ayer a 1,6 segundos. «Aunque sí que es cierto que nos ha costado un poquito en las calificatorias, estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. Al final, me tengo que dar tiempo: es sólo mi segunda carrera en Moto2 y estoy compitiendo contra pilotos que tienen mucha experiencia», reflexionó.

Así, tiene claro cómo debe afrontar las veintitrés vueltas que le esperan tras el semáforo en verde hoy a las 12.15 horas: «En carrera, a disfrutar, a coger mucha más experiencia y a aprender de los pilotos que tendré por delante».