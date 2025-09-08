La dulce derrota de Marc Márquez

El fin de semana en Montmeló habría sido un monólogo absoluto de Álex Márquez si no hubiera sido por el error que cometió en el ... sprint del sábado, con una caída a falta de cuatro vueltas cuando ya tenía el triunfo en el bolsillo. La gloria de aquel día la heredó su hermano Marc, en lo que calificó como su victoria «más agridulce». El domingo el menor de la saga se sacó esa espina y logró vencer un gran premio de la clase reina de MotoGP por segunda vez en su vida. La primera había sido en el circuito de Jerez, pero entonces no pudo compartir podio con Marc, que se había ido al suelo en el inicio de la prueba. El pasado domingo, se desató la euforia en el Circuit de Barcelona-Catalunya, especialmente en esa grada donde se agolpaban los aficionados del fan club de los Márquez, con una grada exclusiva teñida de rojo y azul, los colores de Marc y Álex.

Una victoria balsámica para el piloto de Gresini, el gran dominador del fin de semana, en la que reconocía que había sido su mejor carrera en MotoGP. «Al final en Jerez gané, pero mantener a Marc enganchado durante más de veinte vueltas no es fácil y nunca vas relajado porque sabes que en cualquier momento se va a tirar al ataque». Para los que pudieran malpensar que Marc algún día dejaría ganar a su hermano, el ejemplo de este fin de semana acaba con cualquier elucubración. La presión del sábado provocó, en parte, el error de Álex; y repitió esa estrategia de acechar a la presa el domingo, hasta que se tuvo que dar vencido en las últimas vueltas y reconocer que el más rápido en Cataluña era Álex. Una muestra de lo que apretó Marc a Álex en carrera es dónde acabaron el resto de sus rivales, con el tercero a cinco segundos y el cuarto a más de trece… un mundo en MotoGP.

La victoria del de azul puso fin a una racha de quince victorias consecutivas de Marc entre sábados al sprint y carreras de domingo. El líder de MotoGP no se había bajado del primer escalón del podio desde la cita de Aragón en el mes de junio y tenía que llegar el día que alguien lo derrotase. La de Cataluña fue, sin duda, la derrota más dulce. «La verdad es que sí, Incluso en el podio me ha costado no emocionarme. Es algo inexplicable poder compartir el podio, primero y segundo en el gran premio de casa», reconocía Marc Márquez, que reivindicaba su figura. «Yo estoy convencido de que si Alex tuviera otro nombre se valoraría mucho más, lo que pasa es que toda la vida ha tenido este hándicap, el peso de tener de ser el 'hermano de'. Quizás no es un piloto con ese extra talentazo que tienen otros, es más trabajador que ellos».

El título tendrá que esperar

El triunfo de Álex también evitó que Marc tuviese su primera bola de campeonato el próximo fin de semana en el circuito de Misano, donde se disputa el Gran Premio de San Marino. Debería haber salido de Montmeló con 185 puntos de renta para al menos tener esa oportunidad, pero ahora cuenta con 182 sobre su hermano. Para tranquilidad de muchos fanáticos de Valentino Rossi (su Tavullia natal está a escasos 13 kilómetros del circuito), las matemáticas no le dan para que se pudiera coronar en suelo italiano y ese primer match ball lo aplazará ya a la gira asiática que comenzará a finales de septiembre.

Todas las cábalas apuntan a que se proclamará campeón en el circuito de Motegi en Japón, propiedad de Honda, su marca de toda la vida. «Al final quedan siete carreras para el final. No está bien que lo diga, pero es cuestión de tiempo. Pero mi objetivo es que cuando se resuelva el de 2025, empezar a pensar en el del 2026», comentaba el propio Marc.

El único que puede retrasar ese título es Álex Márquez al que no le preocupa tanto la batalla por el campeonato como otra personal que tiene con su hermano. «Lo ganará tarde o temprano, da igual que sea en Misano, en Japón o en Indonesia, porque tiene mucha ventaja. Yo empujaré al máximo para poder ser subcampeón. Pero el pique que me más me gusta es que vamos 2 a 1 en carreras en España. Yo he ganado en Jerez y Cataluña y él en Aragón. Le queda Valencia para empatarme».