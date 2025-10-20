LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Raúl Fernádnez celebra su victoria sobre su Aprilia. Afp
Análisis

Aprilia muestra el camino

La segunda marca italiana en el Mundial de MotoGP ha ganado en tres de las últimas cuatro salidas y ya compite de tú a tú frente a la todopoderosa Ducati.

Jesús Gutiérrez

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:56

Comenta

Raúl Fernández estrenó su palmarés en la categoría reina este domingo con un histórico triunfo en el circuito de Phillip Island. Un hito no solo ... para el piloto de San Martín de la Vega (Madrid), que no estaba en lo alto de un podio desde su última carrera como piloto de Moto2 en Valencia 2021, también para Aprilia. Sumó en Australia su victoria número 300 en grandes premios y que firmó su mejor fin de semana de siempre en MotoGP, con doblete en los podios del sprint del sábado y de la carrera del domingo.

