Diogo Moreira gana en Moto2 y Manu González resiste

Con mundiales de Moto3 y MotoGP ya resueltos, el de la categoría intermedia es el único en juego y el que podría decidirse ya en suelo europeo, ya que las dos últimas citas en el calendario se disputan en la península ibérica, Portugal y Valencia. Antes, todavía habrás dos carreras al otro lado del mundo, Australia y Malasia, donde es muy difícil que Manu González sentencie el título. El piloto madrileño mantiene 29 puntos de ventaja sobre su único rival ya, Diogo Moreira, después de la victoria del brasileño en Indonesia, amortiguada por la segunda posición de su rival. Quedan todavía cien puntos por disputarse, lo que quiere decir que se podría repetir el resultado de este domingo y el español sería campeón. El que ha perdido casi todas sus opciones es Arón Canet, tercero, a 56 puntos del líder.

Moreira salía desde la pole y, aunque en la salida cedió la primera posición con Izan Guevara, desde la segunda se puso en cabeza y de ahí hasta la meta. Más problemas tuvo Manu González, que partía en la segunda fila y perdió alguna posición en la salida. Le tocó remontar y ahí se le fueron parte de sus opciones, ya que tuvo que exprimir mucho su neumático delantero para hacer adelantamientos y luego lo notó en el tramo final de la carrera.

Los dos pilotos del equipo Aspar, David Alonso y Dani Holgado, se fueron al suelo en las vueltas 5 y 6; cuando ambos estaban luchando en el grupo delantero, lo que despejó mucho el terreno a González, que solo le quedaba pasar en pista a Izan Guevara para ser segundo. No lo consiguió hasta la séptima vuelta, y tenía a su rival un segundo por delante, pero esa diferencia, que no parecía tanta, fue insalvable para el líder de Moto2, que en el tramo final, y viendo que era imposible recortar la desventaja, dio por bueno esa segunda plaza. «He usado la cabeza al final. He dado todo y no recuperaba, así que he pensado en el campeonato».

La de Moreira era la tercera victoria del año para el brasileño, por delante de González y de un Guevara que subía por primera vez al podio en 2025. Mención especial para Arón Canet, que el viernes sufrió una durísima caída en la que, a pesar de no perder la consciencia, borró cinco horas de su memoria. Le afecto a la calificación del sábado, donde partía 21º en parrilla y llegó a remontar hasta la cuarta posición. «Más que las victorias, esta ha sido mi mejor carrera del año», reconocía el valenciano.

