Medio millar de nadadores llenarán mañana el Adarraga

La piscina del Adarraga se convertirá mañana en el escenario de la XXV edición del Trofeo Ciudad de Logroño, una cita que reunirá a cerca de 500 nadadores procedentes de 21 clubes de toda España, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario nacional.

La jornada arrancará por la mañana con las eliminatorias de los cuatro estilos y culminará por la tarde con las finales de 200 estilos, en un formato más dinámico y festivo, acompañado de música y un ambiente especial que busca consolidarse como una auténtica fiesta de la natación.

Entre los participantes más destacados de la competición figuran nombres relevantes de la natación local y nacional como Lucía Gregoria Martínez, Paula Medina, Mario Arias o Manuel Delgado, lo que garantiza un alto nivel competitivo acorde al aniversario que cumple este año la cita así como la buena salud que vive la disciplina en la región.

El trofeo mantiene también su vertiente solidaria, colaborando un año más con la asociación Faro a través de una recaudación procedente de las inscripciones y de las aportaciones que podrán realizarse tanto en las piscinas de Lobete como en la del Adarraga. La organización –a cargo del Club Natación Las Norias, la Federación Riojana de Natación y Logroño Deporte– destaca que esta edición especial refleja el excelente momento que vive la natación riojana, fruto del trabajo de clubes, técnicos y familias durante estos años pasados.

La competición se cerrará con una de las pruebas más vistosas, el relevo 8x50 libre mixto en diferente categorías, antes de una entrega de medallas que pondrá el broche a una jornada que aspira a convertirse en una auténtica fiesta del deporte.