LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la XXV edición del trofeo 'Ciudad de Logroño'. M. H.

Natación

Medio millar de nadadores llenarán mañana el Adarraga

El Trofeo 'Ciudad de Logroño' celebra su XXV edición reuniendo a 21 clubes de toda España

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La piscina del Adarraga se convertirá mañana en el escenario de la XXV edición del Trofeo Ciudad de Logroño, una cita que reunirá a cerca de 500 nadadores procedentes de 21 clubes de toda España, consolidándose como uno de los eventos más destacados del calendario nacional.

La jornada arrancará por la mañana con las eliminatorias de los cuatro estilos y culminará por la tarde con las finales de 200 estilos, en un formato más dinámico y festivo, acompañado de música y un ambiente especial que busca consolidarse como una auténtica fiesta de la natación.

Entre los participantes más destacados de la competición figuran nombres relevantes de la natación local y nacional como Lucía Gregoria Martínez, Paula Medina, Mario Arias o Manuel Delgado, lo que garantiza un alto nivel competitivo acorde al aniversario que cumple este año la cita así como la buena salud que vive la disciplina en la región.

El trofeo mantiene también su vertiente solidaria, colaborando un año más con la asociación Faro a través de una recaudación procedente de las inscripciones y de las aportaciones que podrán realizarse tanto en las piscinas de Lobete como en la del Adarraga. La organización –a cargo del Club Natación Las Norias, la Federación Riojana de Natación y Logroño Deporte– destaca que esta edición especial refleja el excelente momento que vive la natación riojana, fruto del trabajo de clubes, técnicos y familias durante estos años pasados.

La competición se cerrará con una de las pruebas más vistosas, el relevo 8x50 libre mixto en diferente categorías, antes de una entrega de medallas que pondrá el broche a una jornada que aspira a convertirse en una auténtica fiesta del deporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  6. 6 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  7. 7 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  8. 8 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas
  10. 10 La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Medio millar de nadadores llenarán mañana el Adarraga

Medio millar de nadadores llenarán mañana el Adarraga