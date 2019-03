La Media Maratón abre sus inscripciones Un grupo de atletas, durante la media maratón del pasado año. / Juan Marín La XXVIII edición estrenará un nuevo circuito, de vuelta y media, urbano | La prueba tendrá lugar el 2 de junio e incluye una carrera de 11 kilómetros aproximadamente, una media en patines y también en silla de ruedas REDACCIÓN Logroño Jueves, 28 marzo 2019, 10:35

La celebración de la jornada electoral el último domingo de mayo –fecha en la que tradicionalmente se celebra la Media Maratón de La Rioja– ha obligado a la organización de la prueba en ruta logroñesa a retrasarla una semana, de forma que será el día 2 de junio cuando tenga lugar la veterana carrera en ruta y día en que Logroño vivirá una nueva jornada de fiesta deportiva, en la que los atletas –por unas horas– le arrebatarán el asfalto a los vehículos para disfrutar de la ciudad de una forma más saludable.

Pese a que se celebrará la vigésimo octava edición, la Media Maratón de La Rioja presenta novedades. Este año, la principal es que la carrera estrena circuito. Las obras en el túnel de Duques de Nájera (bajo el cruce con Vara del Rey) han hecho necesario el diseño de un nuevo circuito que ya está definido, aunque todavía no ha sido homologado oficialmente por el Comité de Jueces de la Federación Española –se realizará próximamente, siempre antes de la celebración de la prueba–. No obstante, la salida y la línea de meta se mantienen prácticamente inalteradas (se moverán sólo unos metros y se mantienen en Duques de Nájera –la salida– y Muro de la Mata, la llegada), aunque ya no se darán casi tres vueltas al circuito sino que han quedado reducidas a una y media.

Si en el anterior circuito los atletas corrían principalmente por la zona sur de la ciudad antes de llegar a meta, en el nuevo la carrera discurre principalmente por la zona norte, aunque los deportistas también disfrutarán del paso por Jorge Vigón y Gran Vía, las áreas en las que se concentra la mayor parte del público y donde los corredores reciben el aplauso de los logroñeses.

El cambio de circuito obliga también a cambiar la distancia de la denominada 'Carrera de Iniciación'. En los últimos años, junto a los mediomaratonianos tomaban la salida otros atletas que únicamente cubrían la distancia entre la salida y la meta, sin dar vueltas al circuito. Este año ocurrirá lo mismo, pero esa distancia se alarga ahora hasta los aproximadamente 11.000 metros (en el momento en el que se haga la homologación oficial se conocerá la distancia exacta). En cualquier caso, y como ya venía ocurriendo, estos deportistas compartirán salida y llegada con los participantes en la prueba 'reina' de la jornada.

Igualmente, cuando la carrera pedestre haya acabado se dará la salida a la media maratón sobre patines, en la que también tomarán parte los atletas que participen en la media maratón en silla de ruedas.

Aunque la prueba se presentará oficialmente en los próximos días, la inscripción ya está abierta y los atletas que deseen apuntarse ya pueden hacerlo a través de la web oficial (www.larioja.com/maraton). Si lo hacen estos primeros días podrán beneficiarse de una bonificación en la inscripción –que mantiene el precio de las últimas ediciones– mientras que conforme avance el calendario y se vaya aproximando la fecha de celebración de la prueba, el precio se irá incrementando.