El Tritones da el pistoletazo de salida

En apenas unas horas el club de triatlón Tritones Rioja afronta la primera competición nacional de la temporada. Pero antes de poner rumbo hacia La ... Nucía, los equipos masculinos y femeninos de la comunidad se dieron cita frente a los medios para presentar a sus miembros, así como para hablar sobre los retos de una ilusionante temporada en la que aspiran a dejar a La Rioja en la zona más alta del ranking nacional.

Iñigo García, presidente del club, fue el primero en tomar la palabra para desgranar los objetivos de una campaña que está apunto de comenzar. Tritones Rioja cuenta dos equipos, uno masculino y otro femenino, que compiten en Segunda División de la Liga Nacional de duatlón; mientras que en la disciplina de triatlón los chicos consiguieron dar el salto a la máxima categoría el pasado curso pese a que las chicas se quedaron en el segundo escalón.

Esta será la hazaña a superar este curso. «Queremos ascender a Primera al equipo de duatlón, así como ascender a Primera División en categoría femenina, a cualquiera de los puestos», confía el presidente de Tritones.

Asimismo, y en tono reivindicativo, recordó que «nuestras chicas Talento se quedaron primeras de toda España y es algo que no hemos visto reconocido en ningún sitio». Por ello, apeló a una mayor visibilización de este deporte, en general, y a la labor de su club, en particular, al «ser el único de la comunidad que tiene a sus cuatro o cinco equipos en las categorías más importantes de su deporte, con el 90% de sus deportistas de La Rioja, que además forman parte de su cantera y tienen ficha en la Federación Riojana de Triatlón».

También pidió un mayor apoyo de las autoridades presentes al acto, por parte de Logroño Deporte a su presidente Francisco Iglesias; y al Gobierno de La Rioja en representación de la Dirección General de Deporte y Juventud en la persona de Diego Azcona.

Después, los capitanes del equipo masculino y femenino de Tritones, Simón García y Andrea Morras, cogieron el testigo para hablar de su día a día como triatletas. Ambos vienen del mundo de la natación y comenzaron a entrenar con el equipo de triatlón de los Juegos Deportivos a los doce años. Ahora, compaginan la práctica de este deporte, con entrenamientos de hasta dieciocho horas semanales, con sus respectivos estudios y vida laboral.

«Somos el Athletic del triatlón», aseguraba Simón entre risas ya que «miro a mi alrededor y veo a mis amigos, con los que llevo entrenando desde que soy muy pequeño y es un orgullo ver que conseguimos lo mismo que otros equipos pero con muchísimo menos». En la misma línea, su compañera Andrea rememoraba cómo han «ido creciendo junto con el club, tirando de las más pequeñas para conseguir grandes cosas». Y es que el Tritones Rioja apenas tiene siete años de existencia.

Esta campaña, en palabras de sus dos capitanes, se antoja exigente pero también muy ilusionante. «Queremos intentar sumar lo máximo en cada jornada para terminar en las posiciones de ascenso tanto en duatlón como en triatlón», explicaba Andrea. Por su parte Simón, dado que este año el equipo masculino de triatlón ha logrado competir en Primer División, estaba expectante sobre lo que puede ocurrir aunque «si no sale bien no pasa nada, ya lo conseguiremos otro año porque los que estamos aquí no lo hacemos por dinero sino porque sentimos el club».