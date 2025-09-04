Logroño acogerá en Las Norias el primer torneo de pádel La Vendimia

Dos jugadoras celebran un tanto, en un encuentro celebrado en las pistas de Las Norias.

Redacción Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Las Norias, merced a la colaboración de Logroño Deporte, se vestirá de gala los próximos días para recibir a los participantes en una competición –el Torneo La Vendimia– que encara su primera edición, pero que lo hace con vocación de continuidad y con la intención de convertirse en una referencia para los aficionados al pádel en la región, y en una cita ineludible en el retorno de las vacaciones.

Con la experiencia acumulada por TVR en la organización del histórico Torneo Interempresas, la televisión autonómica privada ofrece ahora una fórmula competitiva más ágil, más dinámica y más corta, concentrada en menos días, pero con los mismos alicientes que hicieron tan longevo al Interempresas, y con un título al que, pronto, el historial de ganadores otorgará el mismo prestigio con el que cuentan otras citas organizadas por la televisión del grupo Nueva Rioja.

Esta nueva iniciativa de TVR cuenta con el patrocinio de los ayuntamientos de Haro, Calahorra y Logroño, Logroño Deporte, Fundación Rioja Deporte y Gobierno de La Rioja para situarse entre las grandes referencias deportivas de la comunidad autónoma.

Los jugadores inscritos recibirán, por el mero hecho de formalizar su inscripción y abonar los 30 euros por pareja, una vistosa camiseta del torneo, una botella de vino de Rioja y un bote de bolas. Además, tendrán la posibilidad de participar, durante la entrega de premios, en el sorteo de un viaje.

El precio de la inscripción es de 30 euros por pareja, y cada jugador recibirá una camiseta, una botella de vino y un bote de bolas

El torneo celebrará sus partidos los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre en las pistas de las instalaciones municipales de Las Norias. Los dúos se clasificarán en dos categorías masculinas y unas femenina.

Los partidos se jugarán a dos sets con ventaja y si hiciese falta, un súper tie a 11 puntos muertos. Las finales de todos los cuadros se jugarán al mejor de tres sets, con punto de oro.

El domingo, tras la disputa de la final de las diferentes categorías, se procederá a la entrega de premios a los mejores de cada nivel y también al sorteo de un viaje entre todos los participantes en el torneo que estén presentes. A continuación se servirá un aperitivo para recuperar fuerzas y estrechar la convivencia entre todos los jugadores.

Los interesados en tomar parte en la primera edición de torneo deben apuntarse antes del día 10 en oferplan.larioja.com

Las parejas interesadas en participar en el primer torneo de la temporada deben formalizar su inscripción a través de las webs www.larioja.com/padel y oferplan.larioja.com y abonar los 30 euros (por pareja) de la inscripción. Tras la compra del cupón se debe enviar un correo electrónico a padelinterempresas@tvrioja.com con los datos que se solicitan.

Todos los jugadores inscritos podrán retirar su welcome pack en las oficinas de Diario LA RIOJA, los días 10 y 11 de septiembre de 9,15 horas a 17,00 horas.