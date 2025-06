La Rioja se pone en guardia

En un rincón del polígono Cantabria, entre tatamis y el eco de combates amistosos, ha germinado la semilla de lo que es la Federación Riojana ... de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas. Han sido muchos los que han quedado prendados del mundo de las Artes Marciales durante los años, bien sea por profesión o por vocación, aunque no ha sido hasta ahora cuando sus bases, estructura y singularidades han sido recogidas en un organismo común con el respaldo y bajo el amparo de las entidades públicas riojanas.

La nueva federación no se limita a una única forma de lucha sino que abarca un abanico de disciplinas, que van desde las olímpicas hasta las más contemporáneas. Cuatro son las especialidades deportivas que acoge el nuevo organismo entre las que se encuentran la Lucha Grappling, el Krav Maga, las Artes Marciales Mixtas y la Defensa Personal Policial. En este sentido, el presidente de la federación, Ciprian Dumitru Bucatariu, explica que «la principal es la lucha, claro, pero también trabajamos con el Grappling y el MMA, que están muy de moda ahora, y con departamentos de defensa personal que están teniendo una acogida enorme».

Algunos usuarios se han sumado a esta práctica deportiva animados por los logros más mediáticos de Topuria y compañía, mientras que la gran mayoría de los adeptos a estas disciplinas llegan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y es que, tal y como asegura Dumitru, más de la mitad de los alumnos y futuros deportistas federados son Policías Locales, Nacionales y Guardias Civiles. «Colaboramos con el centro de adiestramiento de la Guardia Civil (CAE), y este año, por primera vez, hemos formado a las nuevas promociones de Policías Locales aportando nuestra parte de defensa personal en su formación», añade el presidente de la federación riojana.

Uno de estos muchos policías que entrenan semanalmente sobre el tatami es Iñaki Subero, quien encontró en el Grappling el deporte idóneo para su desempeño profesional ya que, «al ser una lucha sin golpes, en el que aprendemos a sujetar y controlar a una persona, es el deporte que más se ajusta al trabajo policial», admite.

Asimismo, destaca el creciente número de mujeres que practican estas disciplinas, sobre todo en cuanto a la defensa personal. Son deportes que, generalmente, se resuelven en el suelo, sin ejercer una fuerza desmesurada para su desarrollo, siendo la técnica la clave para salir victoriosa del tatami. «La base de este deporte es la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo, y eso permite que, aunque haya diferencia de tamaño, una persona que pesa 40 kilos pueda superar a una que dobla su corpulencia ya que es la técnica la que marca la diferencia», asevera Dumitru.

Las cuatro artes marciales que se imparten 1 Artes marciales mixtas Deporte que combina diversas disciplinas de artes marciales y deportes de combate como el judo, el boxeo, el kickboxing... etc Incluyen golpes de puño Se pueden usar técnicas de pie como patadas y rodillazos 2 Defensa personal policial Técnicas de defensa y reducción adaptadas al uso policial. Se usan acciones de artes marciales como judo, kárate, aikido... Se enfoca en el uso proporcional de la fuerza, sin causar daños inncesarios para rescates, intervención de incendios, protección de personas. 3 Grappling Es una lucha de agarres con técnicas de derribo, control y sumisión del oponente sin emplear golpes forzando su rendición. Abarca disciplinas como el Judo, Lucha libre, Lucha grecorromana... El combate es cuerpo a cuerpo La lucha en el suelo es fundamental 4 Krav Maga De origen israelí, está diseñado para la autodefensa. Se enfoca en técnicas simples para neutralizar al atacante, independientemente si está armado o no. Son movivimientos institivos y naturales del cuerpo

Marta Pozo, una de sus alumnas más aventajadas, es garante de ello. Y es que esta docente de profesión, ha encontrado en la lucha su pasión como Campeona de Europa en Brazilian Jiu Jitsu. Esta joven se topó con las Artes Marciales de casualidad, en un gimnasio en el que entrenaba hace casi seis años, para terminar «enamorándome del Grappling». «Practicándolo me siento poderosa; es una deporte que me parece muy útil y en el que, pese a ser de contacto, no me iba a hacer daño», añade.

Si bien ya hay ganadores a nivel nacional e internacional entre sus filas, desde la recién estrenada federación riojana se permiten soñar con representar a la comunidad algún día en unos Juegos: «La Lucha Olímpica tiene pocos practicantes todavía, pero lo cierto es que el potencial es inmenso», confía Dumitru.

Aún queda tiempo para que esto ocurra y aunque el organismo ya se ha constituido formalmente, ahora es cuando se está preparando para desplegar sus alas. «Estamos en la fase de papeleo: Cerrando el tema del seguro, reuniendo a los clubes y organizando el calendario para que en enero del 2026 arranquemos con todo en orden», relata su presidente. «Lo único que necesitamos ahora es tiempo. El corazón y la base ya la tenemos», concluye con emoción Dumitru.