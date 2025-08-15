Orradre supera un «día duro» en su debut en el Mundial de Moto2

«Buen primer día en Austria. Ha sido un día duro para mí en este nuevo circuito, pero estoy trabajando, mejorando y disfrutando, todo al ... mismo tiempo. ¡Mañana daremos un paso adelante!».

Con estas palabras, como si de un telegrama se tratase, Unai Orradre expresaba sus primeras sensaciones como piloto de Moto2. Llega al Mundial y, como es lógico, necesitará tiempo para adaptarse a su nueva montura, en el QJMotor Frinsa MSI. Más allá de los colores, el primer gran cambio visual es el del dorsal. Ahora luce el 19.

Ese primer día en el trazado Red Bull Ring ha sido de aprendizaje. El jueves estuvo recorriendo con sus mecánicos el circuito y ayer ya se subió a la moto para el primer día de entrenamientos. Tiempo discreto, como cabía esperar en su primer día.

El alfareño marcó un mejor crono de 1.34.896 minutos, lo que le llevó a ocupar la vigésimo octava plaza, la penúltima solo por delante del tailandés Makarin Atiratphuvapat, y muy alejado de Manu González, que rodó casi dos segundos más rápido, 1.33.290, y que es el líder de la categoría, con 188 puntos. No es su pelea, como tampoco lo es con su compañero de equipo, Iván Ortola, que este viernes ha marcado el tercer mejor tiempo.

Marc Márquez sigue igual

Marc Márquez se fue al parón veraniego en su pico de forma, después de arrasar en los últimos cinco grandes premios, y ha vuelto donde lo dejó. Al menos así se puede deducir viendo los resultados de este viernes. El piloto de Cervera fue el más rápido en el entrenamiento libre de la mañana, donde aventajó en más de tres décimas a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, y volvió a situarse al frente de la clasificación en la práctica de la tarde, donde ya se rodó con el neumático blando trasero y se hicieron los simulacros de calificación.

Márquez hizo dos ataques al crono en esa parte final del entrenamiento vespertino. En el primero, se situó al frente de la tabla apenas unos instantes antes de que Pedro Acosta batiera su tiempo, pero Márquez contraatacó a poco más de dos minutos para rebajar aún más el crono y situarse de nuevo en cabeza.