Empieza el sueño de 10 carreras para Unai Orradre El riojano debuta hoy en el Mundial de Moto2: por delante, 10 fines de semana para demostrar que puede quedarse

Efe Logroño Viernes, 15 de agosto 2025, 12:38

El piloto riojano Unai Orradre debuta este viernes en el Mundial de Moto2 en el Gran Premio de Austria, con lo que a sus 21 años cumple un sueño, en el que tiene 10 carreras para demostrar su calidad y hacer méritos para quedarse en la categoría.

Unai Orradre avanzaba en su carrera con paso firme con la meta de llegar a los campeonatos mundiales; tras dominar las competiciones nacionales este año lidera el Campeonato de Europa de Moto2 y, de hecho, tiene intención de terminar también esa competición -quedan 3 carreras- para ser campeón.

Pero hace semanas una llamada lo cambió todo para él. El equipo MSI Racing Team pensó que podía ser el sustituto de uno de sus pilotos -con el que no han llegado a un acuerdo para que siga- sobre todo porque conoce la «máquina» , que es muy similar a la del Europeo y la estructura del fabricante Boscoscuro, el paraguas que tienen su actual equipo y el que le acoge ahora en el Mundial.

Así, sin planearlo, un chaval que sueña desde pequeño con ser un piloto del Mundial ve como todo su trabajo de años empieza a dar frutos.

Asume, eso sí, que desde este fin de semana sus resultados puede que no sean los que él acostumbra, porque los rivales que va a tener en la parrilla de salida «son pilotos con años de experiencia en Moto2, que es algo que yo no tengo», explica.

«Para mi es un paso muy importante y quiero concentrarme en que la moto no es muy diferente a la que he utilizado hasta ahora y la estructura del equipo también es similar y eso me puede ayudar», ha detallado el piloto de Alfaro.

Cuatro meses de «locura»

Considera una «suerte» que las carreras del Mundial que restan no coincidan con las del Europeo «con lo que voy a poder competir por ese título», que tiene muy cerca «aunque creo que las 15 semanas de competición que tengo por delante, para hacer 13 carreras, van a ser una locura».

«Estaba muy centrado en el Europeo y la llamada para Moto2 fue una sorpresa y una gran ilusión, es algo que había soñado y quiero hacerlo bien», ha explicado Orradre, que ya se encuentra en Austria.

Los responsables del equipo le han pedido «paciencia» porque «me dicen que no es fácil llegar al Mundial y hacerlo bien, todo lleva su cauce y su tiempo» y «por eso soy consciente de que ahora lo que tengo que hacer es aprender y disfrutar» pero «no es fácil de llevar, estoy muy motivado».

Sobre todo quiere que estas carreras le sirvan «para quedarme en Moto2» aunque «es cierto que para eso entran en juego otras cosas como contratos o patrocinios».

Dentro del trabajo mental que Orradre debe hacer ahora entra en juego también el no frustrarse, porque «llevo años acostumbrado a estar delante en las carrera y tengo que asumir que ahora eso va a ser complicado» porque «en estas carreras están los mejores del mundo».

«Quizás estoy un poco malacostumbrado, llevo tiempo subiendo al podio en mis carreras, pero también pasé un mal momento hace dos años por una caída en la que me rompí la clavícula» y «además también he trabajado para no frustrarme», ha asegurado el riojano.

En cualquier caso, «este es un momento que tengo que disfrutar y que quiero que mi familia disfrute también, porque son muchos años de estar detrás de mí para que esto llegue, con muchos sacrificio para verme con los mejores y lo he conseguido», concluye el riojano, que, no obstante, admite que todavía le queda «un sueño» por cumplir, el de llegar al Mundial de Moto GP.

Temas

Austria

Moto2