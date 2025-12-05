LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iván Martínez Sota durante una prueba de este Europeo. L. R.
Natación | Europeo

Soto: «Mi objetivo en Polonia era llegar a las semifinales y ya he nadado en una final»

El joven nadador de 20 años de Aldeanueva de Ebro participa del 2 al 7 de diciembre en el Campeonato Europeo de Lublin

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:32

El nadador de Aldeanueva de Ebro Iván Martínez Sota continúa su progresión en la piscina, algo que le ha llevado a convertirse en un referente ... del deporte riojano desde hace varios años y, a día de hoy, en un exponente con un prometedor futuro en la natación a nivel nacional. Su excelente inicio de temporada le llevó a clasificarse para competir en el Campeonato de Europa de Natación en piscina corta que se celebra desde el 2 hasta el 7 de diciembre en Lublin, Polonia. El primer día logró su propósito de clasificarse para la final de 200 metros espalda, disputada el miércoles y en la que acabó octavo. También llegó a las semifinales de 100 espalda, en la que fue decimotercero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

