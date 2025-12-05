Soto: «Mi objetivo en Polonia era llegar a las semifinales y ya he nadado en una final»

El nadador de Aldeanueva de Ebro Iván Martínez Sota continúa su progresión en la piscina, algo que le ha llevado a convertirse en un referente ... del deporte riojano desde hace varios años y, a día de hoy, en un exponente con un prometedor futuro en la natación a nivel nacional. Su excelente inicio de temporada le llevó a clasificarse para competir en el Campeonato de Europa de Natación en piscina corta que se celebra desde el 2 hasta el 7 de diciembre en Lublin, Polonia. El primer día logró su propósito de clasificarse para la final de 200 metros espalda, disputada el miércoles y en la que acabó octavo. También llegó a las semifinales de 100 espalda, en la que fue decimotercero.

- ¿Qué tal ha comenzado la temporada?

- La verdad es que muy bien, con muchas ganas. Los entrenamientos están yendo bien, comenzaron en septiembre, justo después de las fiestas de Aldeanueva de Ebro, y tengo los objetivos bastante claros.

- ¿Cuáles son esos objetivos?

- El primero era clasificarme para el Campeonato de Europa de Natación en piscina corta, lo logré y estoy ahora compitiendo aquí, en Polonia. De cara a este campeonato, tenía como meta acceder a las semifinales y he podido nadar ya en la final de 200 metros espalda. El siguiente objetivo para final de temporada será clasificarme para el Europeo de piscina larga. Además, intento mejorar mis marcas.

- ¿Cuándo se disputará el Europeo de piscina larga?

- En agosto de 2026, en París. Puedo lograr la clasificación en las competiciones nacionales de la próxima primavera en Sabadell o de verano, que está sin confirmar el lugar. Me valdrían las mínimas en cualquiera de las dos.

- Su pase al campeonato de Lublin en Polonia llegó con dos oros y un bronce en Barcelona.

-Sí. Logré oros en 100 y 50 metros espalda y bronce en 200. También mínimas en 200 y 100 para acudir a este Europeo de piscina corta.

- ¿Qué supone este buen inicio?

- Bueno, en verano terminé la campaña anterior con un sabor agridulce en el Campeonato Mundial de Natación de Singapur. Eso me sirvió de motivación para empezar ahora con ganas. Estuve cerca de mis marcas, pero no pude pasar a las semifinales que era mi intención.

- ¿Qué pruebas le quedan en Polonia estos días?

- Este sábado nadaré en 50 metros espalda y, por último, posiblemente participe en el relevo masculino de 4x50 estilos el domingo. Yo nadaría en primer lugar, en espalda.

- ¿Dónde entrena?

- En Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume. Este es mi tercer año allí.

- ¿Qué diferencia nota respecto a su etapa anterior?

- Principalmente, que tengo todo mucho más organizado en relación al deporte y a los estudios. Aprovecho mejor el tiempo, además del equipo de apoyo y las instalaciones, que ayudan a la hora de progresar.

- ¿Qué estudia?

- Fisioterapia. Comencé estos estudios el año pasado.

- Tiene veinte años. ¿Cuándo se metió por primera vez en una piscina?

- Nado desde muy pequeño, pero en clubes, más en serio, desde los siete u ocho años. Empecé en el CN Nassica de Calahorra, luego fiché por Las Norias de Logroño y este año estoy en el CN Barcelona, el club más antiguo de España.

- ¿Qué balance hace de todo este tiempo en el agua?

- Llevo más de la mitad de mi vida metido en la piscina y ahora mismo te puedo decir que el balance es muy positivo. Estoy orgulloso de la trayectoria y de los pasos que voy dando.

- ¿Cómo ve la natación española a nivel internacional?

- Creo que a nivel europeo estamos bastante bien. Somos de los mejores países, por detrás de otros grandes como Italia, Gran Bretaña o Francia.

- ¿Cuánto tiempo le dedica a la natación?

- Pues te diría que todo el día, porque aunque no esté en la piscina pienso en ella. Una semana normal dedico nueve sesiones de agua y tres de gimnasio. Para preparar competiciones como la europea, la intensidad es menor. En momentos normales de entrenamiento son unas dos o dos horas y media de agua cada día, y una hora y media de gimnasio. Cuando se acercan los campeonatos se baja la carga de entrenamientos para llegar más descansados.

- ¿Cómo ve su futuro en este deporte?

- Estoy trabajando bien y esta temporada me veo muy enfocado. De año a año voy mejorando poco a poco y con ganas.