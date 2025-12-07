LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Iván Martínez Sota.
Natación

Iván Martínez Sota, bronce en los relevos del Europeo

El riojano nada la posta de espalda en la prueba de 4x50 estilos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:27

Comenta

Fantástico cierre de Iván Martínez Sota en el Europeo de piscina corta que se está celebrando en Polonia. El riojano ha logrado el bronce como ... primer relevista en la prueba de 4x50 estilos. El de Aldeanueva de Ebro nadó la posta inicial, la de espalda y logra su primera medalla en un torneo internacional absoluto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

