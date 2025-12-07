Iván Martínez Sota, bronce en los relevos del Europeo

Fantástico cierre de Iván Martínez Sota en el Europeo de piscina corta que se está celebrando en Polonia. El riojano ha logrado el bronce como ... primer relevista en la prueba de 4x50 estilos. El de Aldeanueva de Ebro nadó la posta inicial, la de espalda y logra su primera medalla en un torneo internacional absoluto.

El equipo español sorprendió a todos logrando la sexta medalla de la delegación en Lublin en la última prueba del campeonato.

Fue una carrera espléndida de los cuatro nadadores españoles, empezando por el de Aldeanueva de Ebro. Iván Martínez completó los primeros 25 metros en 11.40 segundos, en séptima posición. Su volteo fue fantástico y acabó su posta con un gran segundo parcial de 11.91 para un total de 23.31, tocando sexto para darle el relevo a Carles Coll, el especialista de braza. Si buena había sido la puesta en escena del riojano, todavía la mejoró el tarraconense, campeón mundial en 200 braza hace apenas un año en el campeonato de pisicna corta celebrado en Budapest.

El olímpico viró tercero, tras cubrir los 25 metros en 11.29, colocando al equipo español en la tercera posición, plaza que mantuvo en el siguiente largo (14.36 para un total de 24.65 segundos).

La posta de mariposa de Hugo González de Oliveira, campeón europeo en este campeonato en 200 estilos, parecía alejar a España de las medallas. Quinto tras su primer largo (10.10), perdió tres plazas más para tocar en octava posición (22.60).

Y llegó la increíble actuación de Sergio de Celis. El mallorquín estuvo espectacular, pleno de energía y cumplió con una remontada sobrenatural. Los primeros 25 metros los cubrió en 9.59. España ya era sexta. Y en la recta definita, en el largo final, firmó unos extraordinarios 10.69, para un total de 20.28 segundos y completó el relevo español con un bronce sublime. El tiempo final de 1.31.84 supone un nuevo récord de España, solo una centésima por delante de Austria, cuarta, un registo que machacaba el anterior, logrado en la semifinal de la mañana, en la que se logró la clasificación con el octavo mejor tiempo, con 1.33.18.