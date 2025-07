Carlos Gimeno, histórico subcampeón del mundo en 'high diving'

Javier Varela Domingo, 27 de julio 2025, 07:08 | Actualizado 07:39h. Comenta Compartir

Carlos Gimeno ha hecho historia en el Mundial de natación de Singapur. El saltador canario se ha convertido en el primer español en subir a un podio mundialista en los saltos de gran altura 'high diving', tras colgarse este domingo la medalla de plata en la final de plataforma de 27 metros.

Una plata histórica que pudo haber sido oro si hubiera hecho una entrada limpia en el último salto. Tras clavar los cinco anteriores que le permitieron liderar la final, en el último, no firmó una entrada limpia en el agua tras realizar un cuádruple y medio atrás en posición encogida. Un detalle de milímetros que le privó de convertirse en nuevo campeón del mundo, pero que no puede eclipsar la sensacional actuación del saltador español sin precedentes para el deporte acuático español.

Ese último salto en el que los pies se le han ido ligeramente hacia atrás al español, lo que le ha costado unas décimas ha permitido que la medalla de oro fuera para el estadounidense James Lichtenstein con 428,90 puntos, mientras que Carlos Gimeno se colgara la plata con 425,30 para. El podio lo completo el rumano Constantin Popovici con 408,70.

Ampliar Caros Gimeno, con su medalla de plata Efe

Con esta medalla de plata, Carlos Gimeno se hace un hueco en la historia del deporte acuático español, ya que es el primero en subirse a un podio en una gran competición internacional de 'high diving' -la primera vez que se disputó fue en Barcelona 2013- y permite que España tenga medallistas en campeonatos del mundo en todas las disciplinas acuáticas.

«Estoy triste, dolido. Pero volveré«

A sus treinta y cinco años, el canario no sólo ha conseguido ganar la medalla de plata en el Mundial sino que se ha convertido en pionero del deporte español. Fiel a su gen competitivo, tras recibir la histórica medalla sus sensaciones era agridulces «No tengo palabras. Me siento muy triste, porque tenía una ventaja grande y he perdido muchos puntos. Es doloroso, pero volveré«, decía el español en declaraciones a la organización.

Gimeno ha conseguido la medalla en su cuarto Mundial. En su primera participación en Kazán 2015 logró la decimotercera posición y 'mostró' el camino a los saltadores españoles. Luego fue sexto en Fukuoka 2023 y séptimo en Doha 2024, pero a Singapur llegó consciente de que podía hacer algo grande y lo ha conseguido.

Esta medalla de plata del saltador canario significa la decimosegunda de la delegación española en el Mundial de Singapur, con lo que iguala su récord de metales cosechado en Barcelona 2013.